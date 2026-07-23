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Família Bolsonaro Flávio divulga vídeo com pedido de desculpas a Michelle e apela por apoio à sua candidatura Senador elogiou trabalho da ex-primeira-dama e a convidou para caminhar com ele

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou nesta quinta-feira um vídeo em que faz um pedido público de desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e apela por seu apoio à candidatura presidencial. A gravação ocorre após semanas de desgaste entre os dois, marcado por críticas públicas e divergências sobre os rumos da campanha.

No vídeo, Flávio afirma que o momento exige união do campo conservador e sustenta que "o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT". Sem citar diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador diz que "alguém que já teve três mandatos para fazer alguma coisa e não fez não merece um quarto, porque é óbvio que não vai fazer agora".

Em seguida, dirige-se diretamente à ex-primeira-dama.

— Então eu quero, mais uma vez, me dirigir à Michelle. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher. Percorreu o Brasil inteiro por uma causa, inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública.

Ao pedir desculpas, Flávio afirma que eventuais divergências precisam ser superadas em nome da eleição e faz um apelo para que Michelle participe da campanha presidencial. O gesto representa a primeira tentativa pública do senador de reaproximação desde que a relação entre os dois se deteriorou nos últimos meses, comprometendo uma das principais frentes eleitorais do PL.

O vídeo é divulgado em um momento em que dirigentes do partido intensificam a pressão por uma pacificação entre Flávio e Michelle. Integrantes da campanha avaliam que o conflito interno passou a desmobilizar parte da militância bolsonarista e dificultar a construção da candidatura presidencial do senador.

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