Ter, 13 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Flávio diz não ter convidado Zema para ser vice: 'É a última coisa que a gente resolve'

Zema, por sua vez, já declarou que não pretende ocupar a vice e que manterá sua candidatura ao Planalto até o fim

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai como candidato a presidente pelo PL Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai como candidato a presidente pelo PL  - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que não há um convite ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para ser seu vice na chapa à Presidência da República. Zema foi citado como possível ocupante da vaga pelo presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), que apontou o mineiro como alguém com "entregas e experiência".

Zema, por sua vez, já declarou que não pretende ocupar a vice e que manterá sua candidatura ao Planalto até o fim.

"Ele tem o projeto dele. Não pedi para ser meu vice nem ele se ofereceu", disse Flávio nesta terça-feira (13) após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Leia também

• Flávio pede que Tarcísio não seja pressionado, diante de apoio tímido: "Confio na lealdade"

• Eleições 2026: Lula supera Tarcísio, Michelle e Flávio no 1º turno

• Tarcísio acelera entrega de obras e é pressionado por apoio a Flávio

Segundo o senador, a definição da chapa não está no horizonte imediato. "Ainda há alguns degraus a serem vencidos até decisões mais definitivas", afirmou.

Flávio reconheceu que há conversas em andamento, mas evitou detalhá-las. "Vice é a última coisa que a gente resolve em uma campanha. Estratégia política não se anuncia", concluiu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter