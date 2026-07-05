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POLÍTICA Flávio diz nos EUA que Lula quer tarifaço de Trump para ter ganho político Senador viajou para participar audiência sobre decisão do governo de Trump nesta terça

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a afirmar neste domingo que o presidente Lula quer que o governo de Donald Trump confirme o tarifaço sobre o Brasil para ter ganho político. Nos EUA, o parlamentar vai participar de audiência pública de órgão americano sobre o tema.

Em live com o irmão, ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro voltou a criticar Lula, seu concorrente na eleição presidencial de outubro.

— Como o atual presidente (Lula) simplesmente largou as mãos, ele é o único no mundo, o único no Brasil que quer essa tarifação para as empresas brasileiras porque ele acha que vai ter algum retorno político — disse o senador.

Flávio Bolsonaro viajou neste domingo aos Estados Unidos para participar de audiência pública de investigação comercial do governo americano contra o Brasil nesta semana. Em documento enviado ao órgão responsável pelo processo, o parlamentar pede a suspensão da sobretaxa sobre o país, e diz que a medida daria vitória política para o presidente Lula.

— Todos itens que estão sendo levados em consideração para saber se as tarifas de 25%, que é algo muito pesado, serão impostas ou não, estão seis itens, entre eles a corrupção,e a gente sabe que o atual governo não combate a corrupção — completou na live deste domingo.

Na quinta-feira, após Flávio Bolsonaro divulgar a carta ao governo americano, Lula afirmou que a família Bolsonaro age com entreguismo e que pretende "submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos".

“É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano”, escreveu o presidente em publicação nas redes sociais.

A audiência do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) acontece nesta terça-feira, em Washington, na Comissão de Comércio Internacional dos EUA. Na última quinta, Flávio Bolsonaro encaminhou uma carta de 86 páginas.

Para convencer as autoridades americanas, Flávio argumenta que as tarifas fortaleceriam politicamente Lula em vez de pressionar seu governo. Na conclusão da manifestação, afirma que a decisão daria ao presidente uma vitória política, ao mesmo tempo em que prejudicaria a economia americana e os brasileiros favoráveis a uma relação mais próxima entre Brasília e Washington.

“Em outras palavras: as tarifas propostas dariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo em que puniriam a economia americana e os próprios brasileiros que buscam uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos”, afirmou.

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