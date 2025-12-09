A- A+

Justiça Flávio diz que defesa de Bolsonaro vai apresentar novo pedido de prisão domiciliar Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses na trama golpista e está detido na Superintendência da PF

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai apresentar um novo pedido para cumprimento de pena em regime domiciliar. Flávio disse que o pedido será baseado "no bom senso e no embasamento técnico” que a ocasião pede, já que o ex-mandatário vem apresentando crises de soluços e refluxos.

A questão médica será novamente usada como argumento para que o ex-mandatário deixe a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre a pena de 27 anos e três meses por participação na trama golpista.

— Esperamos bom senso e humanidade, para que Bolsonaro não cumpra pena nessas condições. Hoje mesmo a defesa protocolará um novo pedido para que a pena seja cumprida em casa. Será um pedido feito com bom senso e embasamento técnico que a situação pede — afirmou.

Na semana passada, o senador reclamou das condições com que o pai tem sido tratado na prisão da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. Flávio ressaltou que Bolsonaro tem pouco espaço para movimentação, apesar de orientações médicas para realizar exercício, e dificuldades para concentração, já que conviveria com “uma barulheira” provocada por geradores de aparelhos de ar condicionado que trabalham das 7h às 19h.

A sala onde o ex-presidente está preso conta com cama de solteiro, ar-condicionado e frigobar. O espaço, usualmente destinado a custodiados sob responsabilidade direta da PF, foi preparado para receber o ex-mandatário e, depois de uma reforma recente, passou a ter banheiro privado, cadeira, armário, escrivaninha, televisão e ar-condicionado. Tem características parecidas com a sala onde ficou detido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da PF em Curitiba. Na época, o petista cumpria pena de 12 anos por condenação no caso do tríplex do Guarujá (SP), que depois foi anulada pelo Supremo. A sala onde o ex-presidente está preso conta com cama de solteiro, ar-condicionado e frigobar. O espaço, usualmente destinado a custodiados sob responsabilidade direta da PF, foi preparado para receber o ex-mandatário e, depois de uma reforma recente, passou a ter banheiro privado, cadeira, armário, escrivaninha, televisão e ar-condicionado. Tem características parecidas com a sala onde ficou detido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da PF em Curitiba. Na época, o petista cumpria pena de 12 anos por condenação no caso do tríplex do Guarujá (SP), que depois foi anulada pelo Supremo.

— Hoje ele está em uma situação bem difícil, soluçando bastante, reclamando que tem passado as noites com refluxo. Ele está em uma sala de 12 m², trancado na chave o dia inteiro. A sala ao lado faz um barulho infernal do ar condicionado central daquele prédio, entre 7h e 19h. É como se ele estivesse sendo torturado — disse.

Flávio também reclamou do pouco tempo que tem semanalmente com o pai.

— São 30 minutos por semana. Nesse tempo, preciso amparar meu pai, pensar no ser humano, e no que sobra falamos de articulações políticas. É muito pouco — reclamou.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

O ex-presidente foi preso preventivamente no dia 22 após ele violar a tornozeleira eletrônica sob o pretexto de que havia risco de fuga. No dia 25, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e determinou que o ex-presidente começasse a cumprir pena na cela da PF.

