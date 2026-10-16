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Flávio diz que Jair Bolsonaro não tratou com ele sobre cargo no governo

Candidato afirmou que Lula colocou um "amigo" como diretor-geral da Polícia Federal

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Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está preso por golpe de estadoJair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está preso por golpe de estado - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), declarou nesta sexta-feira, 16, em sabatina para a TV Globo, que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não tratou com ele sobre assumir um cargo no governo.

"O meu pai vai ser você, o povo brasileiro, vai ser você para quem eu vou trabalhar. O presidente Bolsonaro nunca tratou de cargo comigo, nunca sugeriu que gostaria de trabalhar no governo, eu tenho o privilégio de, quando eu puder consultar um ex-presidente da República, eu tenho um dentro de casa", afirmou

Durante a sabatina, Flávio Bolsonaro também falou sobre o papel que as Forças Armadas terão no governo. Segundo ele, elas irão "tomar conta das fronteiras e resgatar soberania".

O candidato do PL declarou também que a Marinha terá uma "tropa de elite" para cuidar do Porto de Santos, enquanto o Exército fará a proteção ostensiva da Amazônia.

Troca na PF

Questionado sobre a troca do ministro da Justiça e Segurança Pública, o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), em abril de 2020, Flávio diz que Moro "pediu para sair". Para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele declarou que Lula colocou o "amigo", o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, no comando da instituição.

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