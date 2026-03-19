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Eleições 2026 Flávio diz que lançou Moro por ter sido informado que Ratinho Jr. será o escolhido pelo PSD Pré-candidato à Presidência anunciou nesta quarta-feira que irá apoiar o senador paranaense na disputa pelo governo do estado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta quinta-feira, que foi informado que o governador do Paraná, Ratinho Junior, será o candidato indicado para concorrer à Presidência pelo PSD.

O parlamentar relatou que, em função disso, o partido decidiu apoiar o lançamento como postulante ao governo do estado o nome do senador Sergio Moro (União), que deverá se filiar ao PL em breve.

— O Ratinho é um grande quadro, inegavelmente, com uma boa avaliação, mas cada partido tem direito de lançar seus pré-candidatos. A informação que nós temos é que ele será o candidato pelo PSD, portanto, temos que tomar decisões a partir do posicionamento dele — disse Flávio. — Vamos tocar a vida lá no Paraná. Conversamos com o Sergio Moro e ficou resolvido que ele concorrerá ao governo com o nosso apoio e pelo PL.

A declaração foi dada durante uma palestra do chefe de Polícia Civil do Rio, o delegado Felipe Curi, a integrantes do grupo empresarial Lide.

Na ocasião, o senador também comentou sobre a decisão liminar dada ontem pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou parte das regras aprovadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para a eleição indireta por um mandato-tampão, prevista para acontecer diante da eventual renúncia do governador Cláudio Castro (PL-RJ).

— O plenário (do Supremo) vai decidir sobre essa lei, se ela permanece em vigor ou não. É óbvio que isso nos faz ter que nos reunirmos novamente e pensar quais cenários. Não dá para adiantar nada agora, mas eu conversei com o governador Cláudio Castro hoje pela manhã e ele agora está reunido com algumas lideranças do nosso grupo para analisar os possíveis cenários — afirmou.

Ao ser questionado se a decisão mudaria a escolha do secretário das Cidades, Douglas Ruas, para sair candidato ao governo em outubro, o senador negou a possibilidade.

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