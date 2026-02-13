Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Flávio diz que Michelle será candidata ao Senado pelo DF

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, ele disse ainda que o irmão Renan Bolsonaro será candidato a deputado federal

Reportar Erro
Ao que tudo indica, Michelle Bolsonaro vai ser pré-candidata a senadora no Distrito FederalAo que tudo indica, Michelle Bolsonaro vai ser pré-candidata a senadora no Distrito Federal - Foto: Evaristo Sá/AFP

O senador Flávio Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, que a mulher de seu pai Michelle Bolsonaro é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A declaração foi dada ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan.

Na mesma entrevista, o parlamentar que é pré-candidato à Presidência, disse que seu irmão Renan Bolsonaro, que é vereador em Balneário Camboriú.

Leia também

• Ministério, acusações e apoio em 2022: família Bolsonaro e Moro ensaiam nova aliança

• Flávio Bolsonaro cogita apoiar Moro ao governo do PR por palanque contra Ratinho e Lula

• Flávio Bolsonaro diz que taxa de juros nesse patamar alto se deve à 'gastança do atual governo'

- Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa, então o Carlos (Bolsonaro) é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan (Bolsonaro) é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina (…). A Michelle (Bolsonaro), ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal, então acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua -- disse o senador.

De acordo com Flávio, o único familiar que não vai disputar a eleição será deu irmão Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O pai do senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível e preso após ser condenado no Supremo Tribunal Federal pela trama golpista.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter