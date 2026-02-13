A- A+

Eleições 2026 Flávio diz que Michelle será candidata ao Senado pelo DF Em entrevista à Rádio Jovem Pan, ele disse ainda que o irmão Renan Bolsonaro será candidato a deputado federal

O senador Flávio Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, que a mulher de seu pai Michelle Bolsonaro é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A declaração foi dada ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan.

Na mesma entrevista, o parlamentar que é pré-candidato à Presidência, disse que seu irmão Renan Bolsonaro, que é vereador em Balneário Camboriú.

- Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa, então o Carlos (Bolsonaro) é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan (Bolsonaro) é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina (…). A Michelle (Bolsonaro), ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal, então acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua -- disse o senador.

De acordo com Flávio, o único familiar que não vai disputar a eleição será deu irmão Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O pai do senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível e preso após ser condenado no Supremo Tribunal Federal pela trama golpista.

