Flávio diz que R$ 134 mi de Vorcaro está no filme sobre o pai; Lula diz que prendeu banqueiro

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, chamou o seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) de "irresponsável" e afirmou que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez o ex-dono do Banco Master um banqueiro, mas que o governo Lula fez dele um prisioneiro. Os dois candidatos bateram boca durante debate presidencial promovido por Band/Estadão.



"Vocês fizeram ele um banqueiro e eu fiz ele um prisioneiro, provando que ele tinha dado um golpe de 60 bilhões de reais", disse. "Além disso, você sabe, não sei se você participou, não vou fazer acusação, mas os bacanais que havia nesse País com o Daniel Vorcaro, a quantidade de festa que ele fez, a quantidade de sacanagem, a quantidade de mulher, a quantidade de senadores, ministros, outra coisa. Tudo isso vai ter que ser apurado, pra gente colocar coisa limpa nesse País", disse.

"Deixa eu falar uma coisa pra esse irresponsável, porque ele consegue ser pior do que o pai. Ele deve ter se preparado para mentir pior do que o pai, porque eu queria lhe falar uma coisa. Você tem que explicar R$ 134 milhões do Vorcaro que você disse que não pegou e pegou. Diz que foi pro fundo e não foi", afirmou Lula à Flávio. Ele afirmou que o candidato do PL falou "43 mentiras" no caso envolvendo conversas que ele teve com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Em resposta, Flávio afirmou que o dinheiro estaria no filme "Dark Horse", cinebiografia de seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro.



Lula cobrou novamente a resposta sobre o financiamento do filme, que não havia sido dada. Em seguida, afirmou: "Eu sou presidente há 12 anos e tenho um apartamento de 190 metros quadrados de R$ 1 milhão e meio. Esse cidadão se referindo a Flávio ganhou o mesmo salário que eu, comprou uma casa de R$ 10 milhões e pagou à vista uma parte dela com dinheiro do BRB que está metido no caso do banco do Vorcaro", afirmou.



Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou que Lula era corrupto e mencionou que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estavam presentes ali e foram os responsáveis pela prisão de Lula. "O que eu posso falar para o povo brasileiro é que no meu governo eu vou combater a corrupção de verdade", disse, ao afirmar que a Polícia Federal voltará a ir atrás de "bandidos". Em seguida, Lula afirmou que o senador iria perder a imunidade e ter problemas.



O escândalo do Banco Master dominou os assuntos nessa eleição e tem sido o calcanhar de Aquiles da campanha de Flávio Bolsonaro (PL). Flávio é investigado por supostos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção pelo financiamento do filme "Dark Horse", cinebiografia de seu pai. Mensagens mostram que Flávio pediu ao banqueiro Daniel Vorcaro R$ 131 milhões para a produção da obra, dos quais R$ 60 milhões foram pagos, de acordo com planilhas apreendidas pela Polícia Federal. O presidenciável nega irregularidades e diz que todos os recursos do filme foram privados.



O senador segue sem dar detalhes sobre o contrato do longa e tem dito que Vorcaro não recebeu nenhuma contrapartida por fazer o patrocínio milionário. O financiamento foi tratado entre o banqueiro e Flávio Bolsonaro, mesmo depois da prisão do dono do Master, em novembro de 2025, segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, em dezembro de 2024, num encontro fora da agenda oficial. O Planalto confirmou que o presidente se encontrou uma vez com o banqueiro.



Mensagens de áudio do celular de Daniel Vorcaro obtidas pelo Estadão/Broadcast mostram que, no ano seguinte ao encontro, Vorcaro tentou, com insistência, fazer seus intermediários chegarem a Lula. O BC vetou a venda do Master ao Banco Regional de Brasília (BRB) em setembro de 2025 e, em novembro, decretou a liquidação do banco de Vorcaro.

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