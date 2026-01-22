A- A+

VISITA Flávio diz que só Tarcísio pode explicar adiamento de visita a Bolsonaro A declaração foi dada à CNN Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira, 21, que "só Tarcísio (de Freitas) pode falar por que adiou a visita" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, em Brasília. A declaração foi dada à CNN Brasil.

A declaração ocorreu após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelar o encontro, alegando conflito de agenda. A visita havia sido solicitada pela defesa de Bolsonaro e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Na mesma entrevista, Flávio reiterou que sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto "não é novidade" e afirmou que a decisão já havia sido tomada pelo pai, em carta divulgada em dezembro de 2025. "Um precisa do outro e vamos juntos resgatar o Brasil das mãos sujas do PT", disse.

Nos bastidores, a avaliação é de que o encontro entre Tarcísio e Bolsonaro poderia resultar em um gesto público de alinhamento ao projeto presidencial do senador. Segundo a colunista Roseann Kennedy, no Estadão Analisa, o governador optou por evitar a visita justamente para não ser "enquadrado" politicamente pelo ex-presidente.

Na terça-feira, 20, Flávio Bolsonaro já havia verbalizado esse movimento ao afirmar ao jornal O Globo que Tarcísio ouviria de Bolsonaro que sua reeleição em São Paulo é "fundamental para a estratégia nacional" e que uma candidatura presidencial do governador estaria descartada.

Desde que decidiu adiar a visita, Tarcísio passou a ser alvo de críticas de bolsonaristas. O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL), criticou a decisão do governador e afirmou que faria um esforço para visitar Bolsonaro.



