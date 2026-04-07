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Eleições 2026 Flávio diz que Tarcísio seria candidato mais 'preparado': 'Preferiria votar em você do que em mim' Senador e pré-candidato à Presidência também afirmou que tenta 'segurar a onda' de Eduardo Bolsonaro após críticas a aliados, como Nikolas Ferreira

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), era “mais preparado” que ele para concorrer ao cargo. Apesar dos elogios, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que seu crescimento nas pesquisas demonstra viabilidade eleitoral.

— Isso foi no dia 5 ou 6 de dezembro do ano passado. Aí vim aqui para São Paulo para conversar com ele. E falei: 'Tarcísio, eu acho que você é uma pessoa muito mais preparada do que eu. Eu preferiria muito mais votar em você do que em mim' — disse o pré-candidato em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Durante a entrevista, Flávio também afirmou que Tarcísio foi a primeira pessoa com quem conversou após ser escolhido por seu pai para a disputa ao Palácio do Planalto e destacou a boa relação entre eles.

Ainda de acordo com o senador, seu grupo político teria dificuldades para escolher um candidato ao governo de São Paulo caso o atual governador, “que entregou muito e ainda tem muito a entregar”, não tentasse a reeleição.

Nikolas x Eduardo

Flávio também comentou sobre como tem atuado para conter declarações do irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra aliados, em meio a tensões recentes no campo bolsonarista. Segundo ele, o momento exige coordenação e redução de conflitos internos.

Flávio afirmou que precisará reunir lideranças de diferentes correntes da direita para viabilizar sua candidatura e vencer a eleição presidencial. A estratégia, segundo ele, passa por reduzir disputas internas. O senador também disse compreender a postura do irmão, que está fora do país e, de acordo com ele, vê sua eleição como a principal forma de retornar ao Brasil.

— Dos irmãos, converso com Eduardo sempre. Converso até mais com Eduardo do que com o Carlos. Por conta da necessidade, às vezes, de aparar uma aresta, trocar uma ideia, segurar uma onda aqui e ali. Ele é um cara muito preparado. É contraproducente, ainda mais nesse momento, não é inteligente — disse.

Flávio também citou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ao comentar o ambiente na direita e tentou equilibrar a relação entre os dois aliados.

— Eduardo é uma liderança, Nikolas é uma liderança. Mas o Eduardo, por ter tido as contas bloqueadas, fica indignado porque acha que tem que ter a união da direita. Ele fica pensando que o povo tem que fazer mais, mas eu entendo o tempo das pessoas. Nikolas está comigo, é um moleque de ouro. É maduro, inteligente e ajuda expondo o PT — afirmou.

A fala ocorre após um atrito público entre Nikolas e Eduardo, que expôs divergências dentro do bolsonarismo em meio à pré-campanha. A discussão começou depois de Eduardo afirmar que Nikolas compartilha conteúdos de perfis que não declaram voto em Flávio. O deputado mineiro reagiu com um riso, e o ex-parlamentar respondeu dizendo que não havia “limites para o desrespeito” com a família Bolsonaro.

Após o episódio, Nikolas compartilhou um vídeo de Flávio pedindo “união na direita” com a mensagem “concordo, presidente”. Para aliados, a divergência não é isolada e reflete disputas mais amplas sobre os rumos da pré-campanha.

Nos bastidores, o episódio está ligado ao incômodo da ala mais ideológica da pré-campanha com nomes da direita que ainda não estariam se engajando com Flávio. Além de Nikolas, são cobrados recorrentemente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

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