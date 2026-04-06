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Eleições 2026 Flávio diz que tenta 'segurar onda' de Eduardo após críticas a aliados: 'Não é inteligente' Flávio diz que dependerá da união da direita para vencer e afirma que Eduardo vê sua eleição como única forma de voltar ao país

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira que tem atuado para conter declarações do irmão Eduardo Bolsonaro contra aliados, em meio a tensões recentes no campo bolsonarista. Segundo ele, o momento exige coordenação e redução de conflitos internos.

O senador afirmou que precisará reunir lideranças de diferentes correntes da direita para viabilizar sua candidatura e vencer a eleição presidencial. A estratégia, segundo ele, passa por reduzir disputas internas. Flávio também disse compreender a postura do irmão, que está fora do país e, de acordo com ele, vê sua eleição como a principal forma de retornar ao Brasil.

— Dos irmãos, converso com Eduardo sempre. Converso até mais com Eduardo do que com o Carlos. Por conta da necessidade, às vezes, de aparar uma aresta, trocar uma ideia, segurar uma onda aqui e ali. Ele é um cara muito preparado. É contraproducente (a postura), ainda mais nesse momento, não é inteligente — disse, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Flávio também citou o deputado Nikolas Ferreira ao comentar o ambiente na direita e tentou equilibrar a relação entre os dois aliados.

— Eduardo é uma liderança, Nikolas é uma liderança. Mas o Eduardo, por ter tido as contas bloqueadas, fica indignado porque acha que tem que ter a união da direita. Ele fica pensando que o povo tem que fazer mais, mas eu entendo o tempo das pessoas. Nikolas está comigo, é um moleque de ouro. É maduro, inteligente e ajuda expondo o PT — afirmou.

A declaração ocorre após um atrito público entre Nikolas e Eduardo, que expôs divergências dentro do bolsonarismo em meio à pré-campanha.

A discussão começou depois de Eduardo afirmar que Nikolas compartilha conteúdos de perfis que não declaram voto em Flávio. O deputado mineiro reagiu com um riso, e o ex-parlamentar respondeu dizendo que não havia “limites para o desrespeito” com a família Bolsonaro.

Após o episódio, Nikolas compartilhou um vídeo de Flávio pedindo “união na direita” com a mensagem “concordo, presidente”. A divergência, segundo aliados, não é isolada e reflete uma tensão mais ampla sobre os rumos da pré-campanha.

Nos bastidores, o movimento está ligado à estratégia do senador de ampliar alianças para além do bolsonarismo mais fiel, com a incorporação de novos nomes e negociações em estados. A guinada tem gerado resistência entre aliados mais ideológicos e dentro da própria família.

O ambiente interno também foi alterado pela situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Com acesso restrito, a interlocução política passou a depender ainda mais de quem está no entorno imediato, ampliando o peso da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e intensificando a disputa por influência.

Na entrevista, Flávio também afirmou que não vinha se articulando para disputar a Presidência, mas passou a ser considerado candidato após conversas com o pai sobre o cenário eleitoral.

— Eu nunca costurei meu nome, não rodei o Brasil. Meu foco sempre foi o Rio de Janeiro. As pesquisas diziam que eu tinha uma eleição tranquila — disse.

Segundo ele, foram avaliados outros nomes da direita, como Eduardo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antes da definição.

— Nesse contexto, Bolsonaro disse: “tem que ser você” — afirmou.

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