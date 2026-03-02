A- A+

Justiça Flávio é incluído como advogado de defesa de Jair Bolsonaro em processo de execução penal Inclusão ocorre após nova negativa de Moraes a pedido de prisão domiciliar e amplia participação da família na defesa

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi incluído nesta segunda-feira como advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo de execução penal decorrente da condenação a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.

A inclusão foi formalizada nos autos às 17h52, passando o parlamentar a integrar oficialmente a equipe responsável pela representação jurídica do pai.

O pedido foi apresentado pelo advogado Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-presidente.

No documento, ele substabelece, “com reservas de iguais”, os poderes anteriormente conferidos por Jair Bolsonaro ao advogado Flávio Nantes Bolsonaro.

Com a formalização, Flávio passa a ter acesso integral aos autos, podendo protocolar petições, acompanhar despachos e participar das estratégias processuais da defesa. Advogado de formação, o senador possui inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O movimento ocorre após o ministro Alexandre de Moraes ter negado, novamente, pedido da defesa para que o ex-presidente cumpra a pena em regime domiciliar, e reforça a participação direta da família na condução do caso. Até o momento, não houve manifestação pública detalhando qual será o escopo específico da atuação do parlamentar no processo.

A execução penal é a fase em que se discutem o cumprimento da pena e eventuais pedidos relacionados a regime, benefícios ou incidentes previstos na legislação.

