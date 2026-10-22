Flávio e Lula: detalhes fazem a diferença na reta final de campanha

A- A+

Faltando quatro dias para o segundo turno das eleições presidenciais, alguns recortes da pesquisa Quaest acenderam um alerta das campanhas para a conquista do voto de segmentos estratégicos do eleitorado. O levantamento apontou que o percentual de eleitores indecisos, no recorte espontâneo, dobrou, passando de 7% para 14%, em relação à amostragem anterior. Além disso, no mesmo estrato, 6% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo, ante 8% no levantamento anterior.



Esse cenário pode estar relacionado às mudanças nas campanhas e ao primeiro debate entre os candidatos, realizado no último domingo (18), apontam especialistas. Segundo a cientista política Priscila Lapa, embora o bolsonarismo e o lulismo, assim como a rejeição a ambos os movimentos, funcionem como importantes orientadores da escolha eleitoral, esses fatores não têm sido suficientes para uma parcela significativa do eleitorado.



“As pessoas estão procurando, no âmbito das campanhas e das informações disponibilizadas pela internet, elementos que possam ajudá-las a respaldar essa pré-decisão. É como se o lulismo e o bolsonarismo funcionassem como uma escolha prévia: ‘É Lula, eu voto; é Bolsonaro, eu voto. É Lula, eu não voto de jeito nenhum; é Bolsonaro, eu não voto de jeito nenhum’. O aumento do número de eleitores indecisos indica que as pessoas não estão mais usando isso como elemento suficiente para definir o voto”, explicou.

Papel decisivo

A cientista política afirma que os eleitores indecisos têm papel decisivo nesta etapa da campanha. Segundo ela, na reta final, a capacidade dos candidatos de conquistar esse eleitorado por meio das estratégias e mensagens de campanha deve influenciar o resultado.



“Esse aumento de indecisos torna o resultado mais imprevisível, apesar de termos outros elementos, como a avaliação do governo, a rejeição aos candidatos e a intenção de voto, que fazem parte do contexto das pesquisas de opinião pública. Temos algumas sinalizações, mas, de fato, o cenário permanece em aberto”, disse.



Ainda de acordo com Priscila, na estratificação da pesquisa, detalhada pelo CEO da Quaest, Felipe Nunes, os eleitores independentes, que não se identificam nem com a direita nem com a esquerda, foram os que mais oscilaram.



“São esses eleitores, junto àqueles que não compareceram às urnas no primeiro turno, que vão definir o resultado da eleição”, afirmou.



Para a especialista, o aumento da indecisão também pode estar relacionado à intensificação da mobilização digital da campanha de Lula, que passou a disputar espaço nas redes sociais com o bolsonarismo. Ela destaca ainda o endurecimento do tom das campanhas, marcado por uma maior mobilização de emoções negativas.

Debates

Ao analisar a dinâmica do eleitorado na reta final da disputa, o cientista político Hely Ferreira defende que o tom do debate promovido na televisão influenciou diretamente o comportamento dos votantes. No último domingo, os postulantes estiveram frente a frente pela primeira vez no debate da Band.



“Acredito que o contingente de indecisos teve uma tendência de crescimento após o primeiro debate. Havia a expectativa de que fossem discutidos os problemas reais do país, mas o que se viu foram ataques pessoais e um debate voltado ao passado, quando se deveria projetar o futuro, tema que quase não foi abordado. Com isso, tanto o eleitor indeciso quanto aquele que acreditava já ter uma convicção preferiram recuar”, avaliou Hely.



Para o especialista, a capacidade de reação dos candidatos no próximo encontro transmitido será testada, embora a definição do pleito dependa de variáveis mais profundas da disputa.



“Resta saber se o último debate conseguirá reverter essa postura, pois, se for mais do mesmo, não trará qualquer avanço. A eleição será decidida pela rejeição e pela abstenção. Levará vantagem aquele que apresentar o menor índice de rejeição, já que o candidato que enfrenta forte resistência encontra enorme dificuldade para expandir sua votação entre os eleitores que não votam nele de forma alguma”, pontuou o cientista político.

Veja também