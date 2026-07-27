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Política Flávio e Zema largam sem o vice As convenções partidárias entram na reta final, mas alguns candidatos a presidente foram homologados pela metade

As convenções partidárias entram na reta final, mas alguns candidatos a presidente, como Flávio Bolsonaro (PL), foram homologados pela metade, ou seja, sem o candidato a vice. O PL ainda tenta ampliar a aliança nacional para fortalecer a campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Entre elas, a sigla tenta atrair o Republicanos, no entanto, o presidente da legenda, deputado Marcos Pereira (SP), afirma que não há nenhum acordo.

Outro partido com candidato à Presidência e que encontra dificuldades para compor chapa é o Novo. Romeu Zema, ex-governador de Minas, provocou Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, para compor chapa, mas a esposa de Jair Bolsonaro (PL) negou qualquer envolvimento com a candidatura do Novo.

A convenção nacional do Partido Novo que vai oficializar a candidatura de Romeu Zema à Presidência da República será realizada hoje, às 11h30, no auditório do Edifício Íon, em Brasília.

Já na ala governista, o PDT formalizou na segunda-feira passada o apoio à pré-campanha de reeleição de Lula (PT), após desgaste provocado pela saída de Carlos Lupi, presidente da legenda, do Ministério da Previdência.

Lula vai disputar a reeleição com Geraldo Alckmin (PSB) na vice-presidência, repetindo a dobradinha que deu certo em 2022 e a convenção está marcada para o próximo domingo na cidade de São Paulo. O ato principal foi transferido para a capital paulista por ser o maior colégio eleitoral do país e um local estratégico para o arco de alianças da campanha.

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