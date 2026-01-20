Flávio embarca para Israel em busca de alianças internacionais
Ainda sem sacramentar sua candidatura no Brasil, o senador planeja uma série de viagens internacionais para divulgar seu nome junto a políticos da direita
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, embarcou nesta terça-feira, 20, pela manhã para Israel, onde participará de um evento contra antissemitismo e tentará se reunir com nomes políticos de direita daquele país.
Flávio deve discursar na "Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo", que será realizada em Jerusalém em 26 e 27 de janeiro de 2026. O evento também terá a participação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Depois, haverá um jantar em que os dois comparecerão.
Leia também
• Flávio enfrenta resistência entre evangélicos e vê segmento insistir em chapa Tarcísio-Michelle
• Valdemar diz que candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto é "viável e irreversível"
• Flávio Bolsonaro inicia ano eleitoral indo ao exterior enquanto tenta unificar a direita
Ainda sem sacramentar sua candidatura no Brasil, Flávio Bolsonaro planeja uma série de viagens internacionais para divulgar seu nome junto a políticos da direita, entre eles, o Bahrein e países da América Latina.
Também tem sido um jeito de expor intenções de um eventual governo, caso eleito em outubro. No domingo, 18, Flávio defendeu, caso assuma a Presidência, a transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém - o que já havia sido defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu governo. Na época, Bolsonaro recuou da ideia e abriu um escritório comercial em Jerusalém.