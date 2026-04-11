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ELEIÇÕES 2026 Flávio diz que se vencer eleição, vai subir a rampa do Planalto acompanhado do pai Jair Bolsonaro Senador faz agenda no Rio Grande do Sul neste sábado (11), onde também defendeu condenados por atos golpistas do 8 de janeiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste sábado, durante evento no Rio Grande do Sul que se ganhar a eleição para presidente irá subir a rampa do Palácio do Planalto no dia da posse acompanhado de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.



O político, no entanto, está em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos de reclusão pelo Supremo Tribunal Federal por integrar a trama golpista.





No mesmo discurso, o parlamentar defendeu os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro e disse que o projeto a anistia tramitando no Congresso vai ajudar não só o seu pai como todos eles.

"Se Deus permitir, nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Há projeto já tramitando no Congresso Nacional que trata de uma espécie de, não é uma anistia, mas é um zerar o jogo de verdade pra fazer justiça, não só ao presidente Bolsonaro, mas à Débora do Batom", disse Flávio em seus discurso.

Datafolha

O senador apareceu pela primeira vez numericamente à frendo do presidente Lula em pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, em um eventual segundo turno entre os dois.



O petista tem 45% dos votos contra 46% do filho de Bolsonaro.



O resultado, contudo, ainda indica um empate entre os dois por conta da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Ao todo, o Instituto Datafolha ouviu 2.004 eleitores, em 137 municípios pelo país, entre os dias 7 e 9 de abril. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-03770/2026.



O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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