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ELEIÇÕES 2026 Flávio lança jingle com funk criado por IA que diz que "Pix é do Bolsonaro" Senado compartilhou música nas redes sociais diante da disputa com o governo Lula sobre a defesa do método de pagamentos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste domingo um vídeo criado por inteligência artificial (IA) com um jingle de campanha que diz que o Pix foi criado pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Como mostrou o Globo, o parlamentar passou a apostar na estratégia depois que o governo Lula (PT) recuperou o slogan "O Pix é nosso", em meio aos embates com os Estados Unidos sobre o método de pagamento.

Em ritmo de funk, a canção compartilhada por Flávio diz que "o Pix é do Bolsonaro, meu amor". "Querem tomar o Pix, mas o povo não deixou, sim, senhor, no governo dele que brotou", também diz a letra. A música é acompanhada de um vídeo, também criado por IA, que mostra que a ferramenta é usada no cotidiano, "na feira da esquina, no café, no pastel, na venda da esquina, no salão e no Zé".

O jingle também faz referência ao lema repetido por Lula sobre as entregas previstas para este ano. "Querem colher a colheita sem plantarem um grão, mas a verdade está viva no coração da população", também diz a letra. No vídeo, o ex-presidente é representado jogando bola e o senador é retratado cumprimentando apoiadores.

A publicação remonta a uma tentativa do senador de atribuir a origem do método de pagamentos ao governo do pai. A estratégia também foi colocada em prática na última semana, depois de Flávio aparecer em uma agenda política em Belo Horizonte (MG) com um cartaz que dizia que "o Pix é do Brasil e do Bolsonaro".





A reação veio após o Planalto recuperar o discurso de defesa da soberania nacional, depois do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) criticar a ferramenta na conclusão de uma investigação conduzida contra o Brasil e recomendar a taxação em 25% dos produtos brasileiros.

Em 2022, quando disputou a reeleição, Bolsonaro também se colocou como o responsável pela invenção do mecanismo em uma propaganda eleitoral gratuita exibida na TV no final de agosto, cerca de um mês antes do segundo turno. Na peça publicitária, ele diz que sua gestão criou o sistema de pagamentos em 2020 e relembra “a dificuldade para fazer uma transferência de recursos” no passado. “É o nosso governo inovando”, acrescentou.

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