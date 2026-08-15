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ELEIÇÕES Flávio lidera interações nas redes sobre segurança, e Caiado, número de posts As publicações de Flávio Bolsonaro tiveram o maior engajamento no período analisado, somando mais de um milhão de interações

Entre os candidatos à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou as intenções no debate digital sobre segurança pública, enquanto o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) realizou o maior número de publicações sobre o tema.

Os dados são de um relatório dos institutos Democracia em Xeque e Sou da Paz. O mapeamento analisou 21,8 mil publicações sobre segurança pública realizadas em diferentes redes sociais entre os dias 31 de julho e 7 de agosto.

Segundo o levantamento, nas discussões sobre segurança pública, há uma dominância das contas ligadas ao PL em relação aos atores políticos do PT. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro registrou 1,3 mil publicações sobre o assunto no período analisando, totalizando 4,59 milhões de interações, o equivalente a 46% do volume global de engajamento.

Petistas, por outro lado, registraram 801 mil intenções, equivalentes a 8,1% do total. Apesar da disparidade entre PL e PT no volume total de engajamento, aliados de Lula tiveram foram dominantes em discussões sobre feminicídio, um tema que registrou forte engajamento mesmo com volume de menções abaixo de outros tópicos, como facções e criminalidade em geral.

As publicações de Flávio Bolsonaro tiveram o maior engajamento no período analisado, somando mais de um milhão de interações, dez vezes mais que a soma de seus adversários somados.

Entre as publicações com melhor performance, destaca-se a que o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) afirmou que seu pai é injustiçado por não poder receber visitas enquanto cumpre prisão domiciliar. A postagem foi realizada de forma compartilhada com Flávio. Outra publicação de grande alcance foi a apresentação de seu candidato a vice, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).

Companheiro de chapa de Flávio Bolsonaro, Gaspar foi um dos principais vetores de discussão do universo avaliado. Entre as publicações com maior engajamento apontadas pelo relatório, duas referem-se ao candidato a vice-presidente. Uma delas é o post de Flávio Bolsonaro sobre o anúncio da vice. A outra é de autoria do próprio Gaspar, no qual o parlamentar, que relatou a CPMI do INSS, faz críticas às suspeitas contra o filho do presidente Lula (PT), Fábio Luís da Silva.

Entre os presidenciáveis, enquanto Flávio Bolsonaro registrou o maior número de interações, Caiado foi quem mais publicou sobre segurança pública, com 32 postagens. O assunto é uma das principais vitrines do candidato do PSD. No ranking geral, a liderança no número de publicações foi de Juari Lopes (PSDB), vereador de Campo Grande (MS), com 64 posts.

Entre todas as publicações analisadas, a de maior engajamento partiu do perfil no Instagram da deputada estadual Sheila Oliveira, conhecida como Delegada Sheila (PL-MG). Na publicação, a parlamentar repercute o caso do ator Marco Fulan, indiciado por estupro de vulnerável.

Mesmo com um volume de interações inferior ao de atores ligados ao PL e à direita, parlamentares de esquerda registraram alcance maior que seus adversários nas discussões sobre feminicídio e sobre crimes contra crianças e adolescentes.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi a autora da publicação com maior alcance na temática de feminicídios. Entre as postagens de maior alcance, figura uma de Tabata Amaral (PSB-SP) sobre investigações contra crimes de ódio.

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