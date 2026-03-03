A- A+

BRASIL Flávio marca grande ato de pré-campanha em São Paulo e deve lançar diretrizes de plano de governo Senador também cumprirá rodada reservada com empresários e investidores na capital paulista

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) prepara para o próximo dia 30, em São Paulo, o primeiro grande ato de sua pré-campanha presidencial, onde deve lançar seu plano de governo e anunciar a chapa de senadores no estado, de acordo com relatos de aliados do pré-candidato.

Hoje, Guilherme Derrite (PP) ocupa a primeira vaga na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas o PL ainda não definiu o nome que herdará o espólio de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Irmão de Flávio, Eduardo foi o terceiro deputado federal mais votado no estado em 2022 (com 741 mil votos), mas está nos Estados Unidos desde março do ano passado, sem perspectivas de retornar ao país.

O evento que está sendo organizado pelo entorno de Flávio deverá reunir lideranças partidárias, empresários e parlamentares que apoiam o pré-candidato. A ideia, segundo aliados, é também apresentar as principais diretrizes e propostas que constarão no programa de governo do senador, assim como a expectativa de que o ato também sirva para anunciar quem será o ministro da Fazenda do parlamentar, num evento governo seu.

Além de ser o maior colégio eleitoral do Brasil, aliados defendem que o ato ocorra em São Paulo para mostrar aliança com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na semana passada, após evento na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Flávio afirmou que o governador irá atuar como espécie de coordenador da campanha no estado.



Um aliado do pré-candidato afirma que a força de Tarcísio no estado é considerada crucial para alavancar o nome de Flávio na disputa. Há uma avaliação que o desempenho no estado, com diferença de votos para a candidatura de Lula, poderá garantir a vitória do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Esse aliado afirma ainda que o PL dispõe de “dois laboratórios” eleitorais que devem nortear as estratégias do senador neste ano: os pleitos de 2018 e 2022. Segundo ele, é preciso entender onde o desempenho de Bolsonaro não foi suficiente, para tentar reverter os resultados com estratégias focadas, e buscar ampliar a diferença de votos onde o ex-presidente ganhou do petista.

Antes do ato previsto no dia 30, Flávio pretende cumprir uma sequência de agendas reservadas com representantes do mercado financeiro, gestores e empresários paulistas — etapa tratada por aliados como fundamental para testar a receptividade à candidatura e diminuir eventuais resistências a seu nome.

Giro prévio com o mercado

De acordo com interlocutores, o senador irá a São Paulo antes do dia 30. O ponto considerado mais importante do evento será o anúncio — ou ao menos a sinalização — do nome que comandaria a política econômica em um eventual governo.

Entre interlocutores da campanha, ganhou força nas últimas semanas a hipótese de indicação da economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo de Jair Bolsonaro.

Reservadamente, integrantes do PL avaliam que a escolha ajudaria a transmitir a continuidade de uma agenda liberal sem reeditar integralmente o modelo associado ao ex-ministro Paulo Guedes.

Até o momento, contudo, a definição não é tratada como fechada, e aliados afirmam que o próprio giro com investidores servirá como termômetro para a decisão final. A ideia de anunciar já o titular da economia em março repete o que foi feito por Bolsonaro em 2018, quando Guedes foi alçado ao posto de fiador de sua campanha.

Além disso, Flávio também tem pedido a interlocutores indicações de pessoas que poderão atuar na campanha em diferentes áreas, como uma espécie de conselheiros, indo de setores como infraestrutura até educação e saúde.

Programa como eixo da campanha

O ato do dia 30 deverá consolidar propostas que vêm sendo apresentadas de forma gradual pelo senador há meses, como:

fim da reeleição presidencial;

redução de gastos públicos;

ampliação do programa de privatizações;

revisão de pontos da reforma tributária;

reformulação do financiamento do SUS.

Dois dias antes do evento em São Paulo, Flávio participará, em 28 de março, de ato político organizado pelo deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), no Rio Grande do Sul.

Aliados também afirmam que ele irá ao Rio de Janeiro antes do dia 30 de março e buscam uma data para agenda em Minas Gerais, mas que essa possibilidade ainda não estaria definida. Hoje, o senador ainda não tem um palanque estruturado no estado.

