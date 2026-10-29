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Senado Flávio não registra presença em 1ª sessão após fuga para os EUA e gabinete mantém funcionamento Senador também divulgou carta golpista em que se autoproclama presidente

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se ausentou da sessão do Senado dessa quarta-feira.

O parlamentar fugiu para os Estados Unidos após ter perdido a eleição presidencial, mas poderia ter votado porque o plenário do Senado realizou uma sessão que permitia a votação remota.

Os senadores aprovaram um pacote com projetos de auxílio ao agro, transporte e aviação e uma medida provisória que amplia a indenização de servidores federais em regiões de fronteira.

O Globo visitou o gabinete de Flávio no Senado nesta quinta-feira e conversou com duas funcionárias. Elas disseram que o gabinete funciona normalmente na ausência do senador e que a equipe continua fazendo o atendimento às demandas de prefeitos, deputados e outras pessoas que procuram o gabinete.

No mesmo dia da sessão de quarta, o candidato derrotado no segundo turno da eleição presidencial disse, por meio de uma carta divulgada nas redes sociais, que se considera o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Depois, o senador enviou outro texto e declarou que era “líder do Brasil”.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reprovou a carta do correligionário e disse que “ninguém concorda com isso”.

Sem provas, o ex-candidato do PL à Presidência questionou o resultado das urnas e adotou um tom golpista para contestar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O União Brasil divulgou nota afirmando que a democracia é “um valor inegociável” para o partido. “Ela não depende de quem vence ou perde uma eleição, mas do compromisso de todos com o veredito das urnas”. MDB e PSD também divulgaram nota validando o resultado das urnas.

Por sua vez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou que busca “a pacificação do país” e que por isso não iria comentar o documento. O presidente do Senado, no entanto, não deu mais detalhes de como articularia a pacificação.

– Estou falando todo dia de pacificação do Brasil, tudo que eu comentar pode ser contrário a minha tese – declarou.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também evitou comentar a carta e não deu nenhuma declaração.

Alcolumbre tenta ser reconduzido ao comando da Casa em fevereiro e enfrenta hoje a oposição de senadores ligados a Bolsonaro, que criticam uma aproximação dele com o presidente Lula e a recusa em pautar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, considerado inimigo político pelo bolsonarismo.

O PL, partido do ex-presidente, alcançou mais de um terço da Casa, com 29 senadores a partir do ano que vem, e terá a maior bancada do Senado. O partido de Flávio vai se reunir na semana que vem para debater a eleição do Senado. Apesar disso, o presidente do Senado tenta uma reaproximação com os senadores da oposição para impedir que eles ameaçem à sua reeleição.

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