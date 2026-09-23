Flávio nega que Luciano Hang tenha investido em Dark Horse: 'sinto frustrar vocês'
Senador antecipa que imprensa deve divulgar suposto vazamento de dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro nesta quinta-feira (24)
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) negou nesta quarta-feira (23), que o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teria recebido recursos de empresários de direita, como Luciano Hang. Ele também negou que os recursos teriam passado por paraísos fiscais.
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"Sinto frustrar vocês, mas Luciano Hang não investiu em Dark Horse ... É mentira. Não teve investimento de ninguém que está tratado na matéria, Luciano Hang. Não tem R$ 400 milhões, não tem nada de paraíso, não tem nada disso", declarou, durante transmissão em seu canal no YouTube.
Flávio mencionou reportagem sobre a possível divulgação de informações amanhã, 24, contidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo o texto, uma das revelações seria de que Havan, do empresário Luciano Hang, teria negociado cotas do "Dark Horse" e que os recursos teriam sido usados para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.