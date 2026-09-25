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ELEIÇÕES 2026

Flávio nega que pretenda retirar título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil

"É mentira que apoiei projeto para retirar Aparecida como padroeira do Brasil", declarou a jornalistas

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Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da RepúblicaFlávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) negou nesta sexta-feira, 25, ter apoiado proposta para retirar Nossa Senhora Aparecida da condição de padroeira do Brasil.

"É mentira que apoiei projeto para retirar Aparecida como padroeira do Brasil", declarou a jornalistas, após participar da cerimônia do curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Ele também negou que, se eleito, pretenda defender a mudança e acusou o adversário, o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de tentar interferir na Igreja Católica.

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"Respeito todas as religiões. Jamais vou falar para a Igreja Católica a forma que os padres têm ou não que induzir a sua Igreja Católica. Isso não é papel do Estado se meter na igreja, como o Lula faz", falou Flávio Bolsonaro.

As declarações vêm após comentários nas redes sociais afirmarem que o senador teria apoiado uma suposta pretensão de acabar com a condição de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil.

Flávio, que se declara evangélico, ainda ironizou a aproximação de Lula com as religiões cristãs durante o período eleitoral. "Lula virou cristão agora. A cada quatro anos, ele vira cristão e vai à igreja", afirmou.

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