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ELEIÇÕES 2026 Flávio: 'Nossa proposta é que os trabalhadores decidam quantas horas querem trabalhar por dia' Candidato disse que, de acordo com sua proposta, os trabalhadores poderão decidir quantas horas querem trabalhar semanalmente

O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)disse que tem um plano de governo "muito melhor para os trabalhadores", alternativo à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para o fim da escala 6x1, que deve ser votada esta semana no Senado Federal. O candidato disse que, de acordo com sua proposta, os trabalhadores poderão decidir quantas horas querem trabalhar semanalmente.

"Nós vamos trabalhar pela liberdade, para que o trabalhador brasileiro possa escolher a sua própria carga horária de trabalho ou como é que vai trabalhar", afirmou Bolsonaro, que destacou ainda que "tem muita mulher, por exemplo, que não tem condições de trabalhar hoje 7 ou 8 horas por dia.

Pode trabalhar só 4 horas por dia porque não tem com quem deixar os seus filhos Então, com a nossa proposta alternativa, essa mulher poderá ter uma remuneração com todos os direitos trabalhistas garantidos, mas por hora trabalhada", explicou.

O candidato acrescentou ainda que o trabalhador terá a liberdade de escolher os dias nos quais quer trabalhar. "O trabalhador escolhe qual é a sua jornada de trabalho, escolhe se vai trabalhar a sexta, sábado, domingo, segunda, terça, os melhores dias. Temos que dar liberdade para o trabalhador com todos os seus direitos garantidos.



Quem precisa trabalhar menos, quem não tem condições de trabalhar mais, tem que ter esse direito. Agora, aquela pessoa que também quer trabalhar mais para poder ganhar mais e levar mais dignidade para dentro de sua casa, também tem que ter o direito de escolha. Isso que nós vamos defender."

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