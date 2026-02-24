Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Flávio: nossos candidatos ao Senado no Rio serão Cláudio Castro (PL) e Márcio Canella (União)

Para a Câmara dos Deputados, os nomes escolhidos foram o senador Carlos Portinho (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ), atual deputado federal e presidente estadual da legenda

Reportar Erro
Senador Flávio Bolsonaro durante entrevistaSenador Flávio Bolsonaro durante entrevista - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira (24) que o Partido Liberal definiu a composição da chapa majoritária no Rio de Janeiro para as eleições de 2026. Segundo ele, a articulação foi fechada em reunião com o governador do Estado, Cláudio Castro (PL), em Brasília.

De acordo com Flávio, Castro e o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (PL), serão os candidatos do partido às duas vagas ao Senado pelo Rio. Para a Câmara dos Deputados, os nomes escolhidos foram o senador Carlos Portinho (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ), atual deputado federal e presidente estadual da legenda.

Leia também

• Gilson Machado encontra-se com Flávio Bolsonaro e ressalta lealdade com o senador 

• Malafaia diz que Eduardo "calado" ajuda mais na campanha de Flávio do que "falando asneira"

• Valdemar diz que Braga Netto como vice de Bolsonaro foi "erro" e defende mulher na chapa de Flávio

Na disputa pelo Palácio Guanabara, o PL lançará como candidato a vice-governador o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PL), que deverá compor chapa com o nome apoiado pelo grupo político no Estado.

Os anúncios foram feitos por Flávio em conversa com jornalistas após o encontro com Castro. O senador destacou que a estratégia no Rio busca fortalecer o palanque do partido no Estado e ampliar a presença da legenda tanto no Executivo quanto no Legislativo federal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter