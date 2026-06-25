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BRASIL Flávio pede desculpa a Michelle após vídeo, mas diz que tentou retomar contato e foi ignorado Em publicação, Flávio pediu desculpas à madrasta, disse que teve comunicações não correspondidas e a convidou para encontro de mulheres

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) respondeu nesta quarta-feira as declarações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e negou que a desrespeitou durante a discussão sobre a aliança do PL com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.



Em publicação nas redes sociais, o pré-candidato à Presidência afirmou que “nunca maltratou uma mulher”, pediu desculpas à madrasta caso ela tenha se sentido ofendida e afirmou que tentou procurá-la antes da divulgação do vídeo em que ela relata o episódio.

— Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai — escreveu.

Flávio afirmou que, em nenhum momento, teve a intenção de ofender Michelle e voltou a fazer um pedido público de desculpas.

Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai.



Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 25, 2026

— Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.

O senador também procurou contextualizar o episódio relatado por Michelle afirmando que toda a família enfrenta um momento delicado em razão da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de investigações e decisões judiciais.





— Toda nossa família está passando por um momento muito difícil. E entendo a angústia da Michelle vendo meu pai, todos os dias, sofrendo com tamanha injustiça.

Ao mesmo tempo, afirmou que também tem enfrentado dificuldades pessoais desde que assumiu a missão de disputar a Presidência da República.

Na publicação, Flávio também buscou afastar a ideia de divergências políticas mais profundas entre os dois e fez questão de afirmar que todas as decisões relacionadas à pré-campanha presidencial têm o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre.

Ao rebater as declarações da ex-primeira-dama, Flávio também revelou que tentou reabrir o diálogo antes da divulgação do vídeo. Segundo ele, na terça-feira pediu à senadora Damares Alves (Republicanos-DF) que organizasse um encontro com lideranças femininas conservadoras para discutir propostas voltadas às mulheres e sugeriu que Michelle fosse convidada.

"Se você achar que é o caso de convidar a Michelle também, eu tô de coração aberto teria escrito Flávio à senadora, segundo reproduziu na publicação.

O senador afirmou ainda que telefonou pessoalmente para Michelle na manhã desta quarta-feira para reforçar o convite, mas que não obteve retorno.

— Hoje pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo.

Apesar do episódio, Flávio disse que manterá o encontro previsto para a próxima quarta-feira com lideranças conservadoras e reiterou o convite à ex-primeira-dama.

— O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT.

A manifestação ocorre horas depois de Michelle divulgar um vídeo nas redes sociais em que afirmou ter sido “desrespeitada” e “maltratada” pelo enteado após criticar uma articulação do PL para apoiar Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. Segundo a ex-primeira-dama, Flávio lhe disse que seria melhor ela ficar fora das decisões do partido porque "havia chegado ontem e não entendia nada de política”.

O episódio remonta ao fim do ano passado, quando Michelle entrou em rota de colisão com parte da família Bolsonaro ao se opor às negociações conduzidas por dirigentes do PL cearense para construir uma aliança com Ciro. Na ocasião, Flávio classificou a postura da madrasta como “autoritária”, enquanto Carlos e Eduardo Bolsonaro também defenderam a estratégia do partido. Dias depois, o senador pediu desculpas à ex-primeira-dama.

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