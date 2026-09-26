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Eleições 2026

Flávio pede prisão de coordenador da Secom por incentivar fake news sobre N. S. Aparecida

Pedido foi apresentado ao Ministério Público Eleitoral

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Flávio Bolsonaro pede prisão de coordenador da Secom por incentivar fake news sobre N. S. AparecidaFlávio Bolsonaro pede prisão de coordenador da Secom por incentivar fake news sobre N. S. Aparecida - Foto: Youtube/Reprodução

A campanha do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pediu a prisão preventiva de George Marques da Silva e Silva, coordenador-geral de Estratégia e Informação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), por incentivar a divulgação de informações falsas sobre o candidato. O pedido foi apresentado ao Ministério Público Eleitoral.

Na sexta-feira, 25, Marques republicou mensagem que incentivava o compartilhamento da informação falsa de que Flávio e o PL apoiavam a retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

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"Parem de divulgar retratação. Deixem o assunto rolar. Eles fizeram isso em outras eleições e quase nos ferram. Continuem compartilhando que nossa senhora foi atacada, precisa chegar no interior do Nordeste, no interior do Norte", dizia a publicação, que depois foi apagada.

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