A- A+

ELEIÇÕES 2026 Flávio pede que Tarcísio não seja pressionado, diante de apoio tímido: "Confio na lealdade" Embora o governador tenha dito mais de uma vez que irá apoiá-lo, aliados afirmam que ele precisará ser mais incisivo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não seja cobrado por um apoio mais enfático à sua pré-candidatura ao Planalto.

Após realizar visita nesta terça-feira (13) ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Flávio disse "confiar na lealdade" do aliado e ter certeza de que estará no palanque do governador. Tarcísio era tido como favorito para representar o campo de centro-direita nas eleições deste ano, mas viu seus planos se tornarem mais difíceis após Bolsonaro ter escolhido Flávio para a missão.

Embora não seja descartado para concorrer à Presidência e apareça bem em pesquisas de opinião de votos, caciques de partidos do Centrão avaliam que ele deve se contentar com a reeleição para o Palácio Bandeirantes. Até agora, os acenos de apoio a Flávio foram tímidos.

Como mostrou O GLOBO na semana passada, um mês depois do anúncio da pré-campanha de Flávio, embora o governador tenha dito mais de uma vez que irá apoiá-lo, aliados afirmam que ele precisará ser mais incisivo.

Tarcísio não citou o senador em nenhuma das 42 postagens que fez no Instagram no período.

"Conversei com ele enquanto estava nos Estados Unidos. Ele já declarou que vai me apoiar, então, não vamos pressioná-lo. Confio na lealdade dele. O palanque de São Paulo, com um governador bem avaliado e com entregas, como Tarcísio, é o sonho de qualquer candidato", afirmou.

Segundo aliados de Tarcísio, após Jair Bolsonaro dar o aval para Flávio disputar a presidência, o senador ligou para o governador para contar a decisão, e depois chegou a telefonar outras vezes para o aliado. Ainda de acordo com pessoas próximas, Tarcísio está disposto a "ajudar no que for preciso", conforme for acionado pelo cabeça da chapa.

Para esses interlocutores, o governador tem visto com bons olhos as visitas de Flávio a lideranças da Faria Lima, embora não tenha ajudado a articular os encontros. Ao GLOBO, o presidente de um partido do Centrão afirma que quando a "campanha esquentar", Tarcísio vai se engajar na empreitada eleitoral de Flávio.



A falta de empenho do governador na pré-campanha, porém, já provoca a reação de aliados bolsonaristas na Alesp. Há três semanas, durante as últimas sessões do ano, o deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) disse que o governador deveria até assinar um documento assegurando o apoio a Flávio.



"O meu pré-candidato à presidência se chama Flávio Bolsonaro. Eu gostaria também que o governador fosse mais claro nas suas posições. Ele deu apoio público ao Flávio, mas eu gostaria, inclusive, que se possível ele assinasse um compromisso que aqui em São Paulo o senador Flávio Bolsonaro terá o maior palanque que qualquer presidenciável já viu", defendeu Diniz.



Na mesma semana, dias após Flávio fazer o anúncio da pré-candidatura, Tarcísio chegou a manifestar apoio ao senador, mas sinalizou que haveria outras candidaturas no campo conservador e, nos dias subsequentes, não fez mais referências ao assunto.

Veja também