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CANDIDATO DERROTADO Flávio perdeu chance de liderar oposição ao não reconhecer resultado, diz governador da Bahia Jerônimo avaliou que a postura do candidato derrotado não representa um episódio isolado e comparou o comportamento de Flávio ao de ACM Neto

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 29, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) perdeu a oportunidade de liderar a oposição ao se recusar a reconhecer o resultado da eleição presidencial, vencida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Ele perdeu a oportunidade de liderar a oposição, perdeu uma chance de fazer isso daqui. É não reconhecer um processo eleitoral legítimo. O partido reconhece, governadores eleitos reconhecem, e ele não reconhece", disse em entrevista ao A Tarde FM, em Salvador.

Jerônimo avaliou que a postura do candidato derrotado não representa um episódio isolado e comparou o comportamento de Flávio ao de ACM Neto, vice-presidente do União Brasil, derrotado nas disputas pelo governo baiano de 2022 e 2026.

"O candidato que concorreu comigo aqui não fez diferente. ACM, até hoje, nas duas eleições, nunca ligou para parabenizar pelo resultado da eleição", declarou.

Jerônimo também criticou uma declaração dada por Neto ao se pronunciar pela primeira vez após o primeiro turno. "Fez pior. ACM disse: Eu perdi as eleições para Lula, não foi para Jerônimo É um desrespeito. ACM Neto perdeu as eleições para mim, para o professor Jerônimo", retrucou.

O petista também defendeu que a oposição fiscalize e denuncie o próximo governo, mas sem atuar contra o País ou questionar o processo democrático. "Quem perdeu vai fazer sua oposição, vai fiscalizar, vai denunciar, mas vamos construir o conceito de nação. Não dá para jogar contra, apostar contra ou fazer qualquer atitude que não seja condizente com o nosso desejo maior", disse.

Flávio deixou o Brasil após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno e passou a contestar o resultado sem apresentar provas de fraude. Em carta divulgada na quarta-feira, 28, afirmou que pretende liderar a oposição a partir dos Estados Unidos.

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