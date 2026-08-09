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Bolsonaro Flávio publica carta no Dia dos Pais após Moraes negar visita a Bolsonaro Em vídeo, senador diz que é "desumano" e "insano" proibir um filho de visitar um pai no Dia dos Pais

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste domingo, Dia dos Pais, uma carta ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em suas redes sociais.

Na mensagem, Flávio disse que gostaria de abraçá-lo, mas afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido para que ele e os irmãos Carlos Bolsonaro e Jair Renan o visitassem enquanto o ex-presidente está em prisão domiciliar.

Em vídeo, Flávio apareceu emocionado ao ler trechos do texto e criticou a decisão. "Proibir um filho de visitar o pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste", escreveu.

Escrever essa carta não foi fácil. Cada palavra carrega muito sentimento e, acima de tudo, amor de filho.



Hoje, eu queria poder te dar um abraço, pai, @jairbolsonaro . Como não posso, coloquei no papel tudo o que gostaria de dizer olhando nos seus olhos.



E é com esse mesmo amor… pic.twitter.com/ea3uOlnVaS — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 9, 2026

Ele também disse que tem recebido manifestações de apoio ao ex-presidente durante agendas pelo país e afirmou estar confiante na vitória na eleição.



Flávio declarou ainda que não conseguiu fechar coligação para a disputa: "Apesar de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar, as principais lideranças de todos eles estão com a gente!".



Ontem, Moraes negou o pedido e afirmou que a solicitação estava "prejudicada" porque uma decisão de 17 de julho suspendeu todas as visitas por 30 dias.

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