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EX-PRESIDENTE

Flávio reage após decisão de Moraes que amplia restrições a prisão domiciliar de Bolsonaro

Ministro suspende visitas sociais por 30 dias, proíbe encontros com finalidade eleitoral até o fim das eleições e impede divulgação de manifestos, inclusive por terceiros

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Live de Flávio Bolsonaro sobre participação em audiência promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos Live de Flávio Bolsonaro sobre participação em audiência promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos  - Foto: Reprodução/YouTube

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) classificou como "desproporcional" e "covarde" a decisão de Alexandre de Moraes em manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro com maiores restrições.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal conclui que ex-presidente descumpriu as medidas cautelares ao produzir uma carta de apoio à pré-candidatura do filho, e também o proibiu de ver Flávio.

— Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra, e está tomando chute na cara de Moraes. O medo de que Bolsonaro, ou um Bolsonaro, volte à Presidência do Brasil, tirou completamente a sua condição de ser juiz. — disse Flávio em vídeo postado nas redes sociais após a decisão desta sexta-feira.

 

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Na decisão, Moraes acolheu o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que o episódio não justifica o retorno imediato de Bolsonaro ao regime fechado, mas determinou novas restrições para impedir qualquer interferência do ex-presidente no processo eleitoral de 2026.

Entre as medidas estão a suspensão por 30 dias de todas as visitas sociais ao ex-presidente, a proibição do encontro com Flávio por 90 dias, e visitas com finalidade político-eleitoral até o fim do período eleitoral.

Também está vedada a divulgação de manifestos políticos ou eleitorais produzidos por Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros, independentemente do meio utilizado. Segundo o ministro, a medida decorre do fato de o ex-presidente estar com os direitos políticos suspensos em razão da condenação criminal definitiva.

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