Flávio reclama de condições da prisão de Bolsonaro: "Falta espaço e barulho de geradores"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reclamou das condições com que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem sido tratado na prisão da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Flávio ressaltou que Bolsonaro tem pouco espaço para movimentação, apesar de orientações médicas para realizar exercício, e dificuldades para concentração, já que conviveria com “uma barulheira” provocada por geradores de aparelhos de ar condicionado que trabalham das 7h às 19h.

A sala onde o ex-presidente está preso conta com cama de solteiro, ar-condicionado e frigobar. O espaço, usualmente destinado a custodiados sob responsabilidade direta da PF, foi preparado para receber o ex-mandatário e, depois de uma reforma recente, passou a ter banheiro privado, cadeira, armário, escrivaninha, televisão e ar-condicionado.

Tem características parecidas com a sala onde ficou detido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da PF em Curitiba.

Na época, o petista cumpria pena de 12 anos por condenação no caso do tríplex do Guarujá (SP), que depois foi anulada pelo Supremo.

— Hoje ele está em uma situação bem difícil, soluçando bastante, reclamando que tem passado as noites com refluxo. Ele está em uma sala de 12 m², trancado na chave o dia inteiro. A sala ao lado faz um barulho infernal do ar condicionado central daquele prédio, entre 7h e 19h. É como se ele estivesse sendo torturado — disse.

Flávio também reclamou do pouco tempo que tem semanalmente com o pai.

— São 30 minutos por semana. Nesse tempo, preciso amparar meu pai, pensar no ser humano, e no que sobra falamos de articulações políticas. É muito pouco — reclamou.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

O ex-presidente foi preso preventivamente no dia 22 após ele violar a tornozeleira eletrônica sob o pretexto de que havia risco de fuga.



No dia 25, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e determinou que o ex-presidente começasse a cumprir pena na cela da PF.

