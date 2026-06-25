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Família Bolsonaro Flávio reforça convite para reunião com Michelle após vídeo com críticas Ex-primeira-dama fez vídeos com diversas críticas ao pré-candidato do PL ao Planalto

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, voltou a fazer gestos para tentar superar a crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Alvo de críticas da madrasta, o senador está com sua pré-campanha presidencial desgastada.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio voltou a pedir que Michelle participe de um evento da pré-campanha presidencial do PL voltado para mulheres. O senador já havia falado sobre esse encontro ontem e disse que Michelle não confirmou a participação.

–A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam e cuidam das famílias – declarou

– De coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para Michelle. Justamente porque eu acredito que o diálogo, respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. O convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, resgatar nosso país e sozinho é muito mais difícil – completou.

Na noite de ontem, ao rebater as declarações da ex-primeira-dama, Flávio também revelou que tentou reabrir o diálogo antes da divulgação do vídeo. O tom usado hoje, no entanto, foi suavizado.

Quando se manifestou sobre o assunto na quarta-feira, Flávio fez cobranças mais diretas a Michelle e disse que fez um “gesto de reciprocidade que Michelle não atendeu”.

Segundo ele, na terça-feira pediu à senadora Damares Alves (Republicanos-DF) que organizasse um encontro com lideranças femininas conservadoras para discutir propostas voltadas às mulheres e sugeriu que Michelle fosse convidada.

Hoje, além de reduzir as cobranças, Flávio também disse que entende as reclamações de Michelle.

– Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle vendo meu pai todos os dias sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme.

Em outro momento do vídeo de hoje, Flávio também reforça que age alinhado com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

– Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões são tomadas sempre com o respaldo dele. O Brasil se livrar do Lula e do PT, a gente tem que ter o foco nisso.

Ontem, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

A desavença foi motivada por uma queda de braço sobre a posição do PL no Ceará. Flávio e a maior parte da cúpula do partido desejam apoiar Ciro Gomes (PSDB) para governador, enquanto Michelle é contra.

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