ELEIÇÕES 2026 Flávio registra BO após postagem sugerir que senador leve facada como Bolsonaro em 2018 Mensagem no X fazia referência ao atentado da campanha presidencial que elegeu Bolsonaro e levou o paramentar a acionar a Polícia do Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou neste sábado (7) um Boletim de Ocorrência na Polícia do Senado após identificar uma postagem em rede social que sugere que ele sofra um ataque semelhante à facada sofrida por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018.

De acordo com o registro policial, a publicação foi feita na plataforma X (antigo Twitter) por um usuário identificado como @MarcosB51733320, que escreveu: “QM mandou eu não sei. Mas quem quiser me pagar pro Flávio sofrer o mesmo...”.

Segundo o boletim de ocorrência, o senador tomou conhecimento da publicação e decidiu formalizar a denúncia por considerar que o conteúdo representa uma ameaça à sua integridade física. O caso foi registrado pela Secretaria de Polícia do Senado Federal como ameaça com conotação política, enquadrada no artigo 147 do Código Penal.

O documento aponta como suposto autor da postagem Marcos da Cunha Magalhães, de 40 anos, morador de Brasília.

De acordo com o relato incluído no boletim, a mensagem considerada ameaçadora foi publicada em resposta a uma postagem do perfil @FiorinoCarioca, que mencionava conteúdos supostamente extraídos de celulares ligados a investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e fazia referência ao atentado contra Jair Bolsonaro.

Na publicação original, o perfil escreveu:

“Vocês estão assustados com os prints do celular do Vorcaro? Imaginem os prints dos celulares de Adélio Bispo. Quem mandou matar Jair Bolsonaro?”.

A mensagem do perfil identificado como @MarcosB51733320 foi publicada logo abaixo, em tom de resposta ao comentário. No texto, o usuário escreveu: “QM mandou eu não sei. Mas quem quiser me pagar pro Flávio sofrer o mesmo...”, em referência à facada sofrida por Bolsonaro durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Além da mensagem considerada ameaçadora, também foi identificado outro conteúdo divulgado pelo mesmo usuário contendo uma imagem de Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro em 2018, acompanhada da frase “ANISTIA PARA ADÉLIO! Ele só tentou, mas não conseguiu finalizar o golpe!!”

O boletim foi registrado na manhã deste sábado pela Coordenação de Polícia de Investigação e Judiciária da Secretaria de Polícia do Senado, responsável pela segurança institucional da Casa. No documento, Flávio Bolsonaro aparece como vítima e comunicante da ocorrência.

A partir do registro, o caso poderá ser encaminhado para investigação para apurar a autoria da publicação e eventual responsabilização criminal do autor.

