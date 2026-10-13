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Eleições 2026 Flávio reitera que votará pelo fim da 6x1 e diz que maioria do PL deve seguir a opinião dele O senador disputa o segundo turno presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reiterou nesta terça-feira (13) que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho de seis dias para um de descanso. Embora tenha dito que ainda não conversou com o PL, o candidato avaliou que a maioria do partido deverá acompanhar sua posição.

"Não conversei com o PL, mas a maioria deve seguir a minha opinião", declarou em coletiva após um evento de apoio à sua candidatura com representantes do MDB, em São Paulo.

Flávio também criticou o momento em que a proposta está sendo discutida. "Esse debate tinha que ter acontecido fora das eleições", afirmou.

O senador disputa o segundo turno presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A entrevista ocorreu após o anúncio de apoio de 17 diretórios estaduais do MDB à candidatura de Flávio, segundo o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi. O dirigente atribuiu a adesão à articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

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