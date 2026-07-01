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CRISE NOS BOLSONAROS Flávio reúne mulheres da direita após Michelle renunciar ao PL Mulher Encontro coordenado por Daniella Marques discutirá programa voltado ao público feminino

Um dia depois de a crise entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro escalar, com a renúncia dela à presidência do PL Mulher, o senador tentará inaugurar nesta quarta-feira uma nova frente de atuação junto ao eleitorado feminino.

A campanha promoverá, em Brasília, uma reunião com parlamentares e lideranças da direita para discutir um programa voltado exclusivamente às mulheres, iniciativa tratada por aliados como um dos principais esforços para reduzir a resistência do senador nesse segmento.

O encontro, porém, já nasce sob o impacto da disputa interna no bolsonarismo e deve registrar a ausência da própria Michelle, que recusou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, participar do evento.

Organizada pela ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, a reunião servirá como ponto de partida para a construção da plataforma feminina da campanha.

A proposta é apresentar às participantes uma primeira versão do documento, discutir alterações e incorporar sugestões antes do lançamento oficial, previsto para julho. O programa reúne medidas de combate à violência doméstica, incentivo ao empreendedorismo feminino e políticas relacionadas à economia do cuidado, eixo que passou a ganhar espaço nas discussões da pré-campanha.

Além da discussão sobre o conteúdo do programa, a reunião terá outra função: ampliar a presença feminina na estrutura da campanha. Segundo interlocutores, parte das convidadas deverá apresentar propostas e poderá assumir funções permanentes na elaboração da plataforma de governo.

A expectativa é que algumas lideranças passem a coordenar áreas temáticas. A deputada Simone Marquetto (PP-SP), por exemplo, deve ficar responsável pelo eixo de desenvolvimento social.

Nos bastidores, porém, o encontro também é visto como um teste da capacidade de Flávio de reconstruir pontes com um grupo que se afastou da campanha após o embate público com Michelle.

Parte da bancada feminina da direita avalia com reservas a iniciativa e interpreta o movimento como uma tentativa de reparar o desgaste provocado pela crise sem que haja, até o momento, uma mudança consolidada na forma como a campanha trata a pauta das mulheres.

A avaliação deve se refletir na lista de presenças. Aliadas da ex-primeira-dama, como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a deputada Rosana Valle (PL-SP), não devem comparecer à reunião.

Segundo relatos de aliados, Michelle afirmou a Valdemar que está "cansada" da política, que não tem sido ouvida nas decisões internas do partido e que chegou a cogitar colocar sua candidatura ao Senado à disposição.

Ela também teria dito que dedica boa parte do tempo aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, e que o desgaste provocado pelos recentes episódios dentro do partido a fez repensar seu futuro político.

Valdemar pediu que Michelle evitasse novos embates públicos e aguardasse antes de tomar qualquer decisão sobre uma eventual candidatura, mas não conseguiu demovê-la. A ex-primeira-dama voltou a afirmar que não compareceria porque nunca recebeu um convite diretamente de Flávio. "Ele não me ligou para me chamar", teria dito. Procurada pelo GLOBO, Michelle não respondeu.

Apesar das resistências, integrantes da campanha afirmam que o objetivo é transformar a reunião em um marco da participação feminina na construção da candidatura. A expectativa é que, a partir das contribuições apresentadas nesta quarta-feira, o programa seja finalizado nas próximas semanas e passe a integrar as agendas de Flávio já no início de julho.

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