A- A+

Eleições 2026 Flávio rompe com grupo de Ratinho Junior e vai apoiar Moro, que ainda avalia filiação ao PL Pré-candidato a governador do Paraná tem uma série de reuniões hoje com a cúpula do PL, PP e União para definir seu destino político

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente, decidiu romper com o PSD do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e vai apoiar o senador Sergio Moro (União-PR) na eleição para governador do estado.

Moro se reuniu hoje com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ficou definido que a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro vai apoiar a futura candidatura dele. Moro também se comprometeu a dar palanque no estado para Flávio.

A decisão de Flávio foi tomada após Ratinho recusar abrir mão de uma candidatura presidencial própria em troca do apoio do PL ao PSD na disputa no Paraná.

O acordo entre PL e Moro também se dá em meio às dificuldades enfrentadas pelo senador do Paraná para se viabilizar candidato a governador pelo União Brasil. Ele avalia se filiar ao PL, mas ainda não há um martelo batido.

Moro disse a integrantes do União Brasil que se sente inseguro dentro do partido, que deve formar uma federação com o PP. Ele avalia sair da sigla diante de resistências de setores do PP-União a dar legenda para ele concorrer a governador do Paraná.

O União Brasil ainda tenta manter Moro em seus quadros. Os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e o presidente do União, Antonio Rueda, conversam para tentar chegar a um entendimento.

PP e União Brasil devem formar uma federação e precisam seguir a mesma posição nas eleições. Dentro do grupo há resistência para que o senador seja candidato a governador. O principal foco de insatisfação é o deputado Ricardo Barros (PP-PR), adversário de Moro e que articula contra a candidatura dele. Barros deverá ter um papel de grande influência no diretório estadual da provável futura federação.

Apesar do imbróglio, o comando do União Brasil ainda tenta convencer o grupo do PP a dar legenda para ser candidato pela federação. Há uma avaliação de que o senador é um nome competitivo e pode ajudar os partidos a terem um bom desempenho também na formação de bancada no Congresso.

Moro deve ter novas conversas com a cúpula do União Brasil ainda hoje para debater o assunto.

As articulações entre PL e Moro também envolveram uma tentativa de composição nacional entre Flávio e o PSD. Flávio Bolsonaro e o PL tentaram pressionar o partido a não ter candidatura própria a presidente.

Aliados de Flávio já viam o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como o mais viável dos pré-candidatos do PSD antes mesmo do partido fazer um anúncio e procuraram ele para um acordo.

A ideia seria Ratinho abrir mão da candidatura em troca do apoio do PL a seu candidato a governador do Paraná, que deverá ser o secretário das Cidades, Guto Silva (PSD). Ratinho negou o acordo e disse que, se for escolhido candidato pelo PSD, irá aceitar a designação do partido.

Sem o acordo, o PL decidiu apoiar Moro, rival de Ratinho, para o governo do Paraná.

Veja também