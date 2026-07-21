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Eleições 2026 Flávio Roscoe resiste à hipótese de ser vice de chapa encabeçada por Cleitinho em Minas Ex-presidente da Fiemg tem se colocado como plano B de seu partido para concorrer ao comando do estado caso o senador opte por ficar fora da eleição

Cotado pelo PL para concorrer ao governo de Minas Gerais, o empresário Flávio Roscoe afirmou que não aceitaria ser vice em uma chapa encabeçada pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). No estado, o partido aguarda que o parlamentar se decida se candidatará ou não ao comando do Executivo e, como mostrou o GLOBO, decidiu adiar a convenção partidária em função do impasse criado pela indefinição de Cleitinho.

Como plano B, a sigla tem a opção de lançar Roscoe ou Vittorio Meddioli, ex-prefeito de Betim, como candidatos ao governo. Os nomes de ambos também passaram a ser ventilados como alternativas para ocuparem a vice de Cleitinho, apesar de o senador já ter declarado no passado a preferência por Luís Eduardo Falcão (Republicanos), ex-prefeito de Patos de Minas e ex-presidente da Associação dos Municípios Mineiros (AMM).

A hipótese de ingressar na composição majoritária como vice de Cleitinho, no entanto, foi rechaçada por Roscoe durante a posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas (Fiemg), Guilherme Abrantes. O empresário se licenciou do comando da instituição em abril para se colocar à disposição para concorrer ao governo mineiro.

— Essa discussão do vice acontece há tempos. Eu coloquei meu nome à disposição para o governo. Qualquer coisa diferente disso tem que ser refletida e pensada. Mas minha disposição hoje é colocar meu nome à disposição para o governo. Hoje temos muitos desafios e você, para fazer mudanças necessárias, precisa ter certa autonomia que muitas vezes o vice não tem. — As conversas estão caminhando em ritmo acelerado e vai se chegar ao melhor para Minas, com o PL participando de maneira ativa para dar suporte à candidatura nacional.

A indefinição do PL contrasta com o cenário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas. Nesta semana, o PT confirmou a candidatura do deputado federal Patrus Ananias ao governo do estado, encerrando meses de negociações e garantindo o palanque do petista.

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