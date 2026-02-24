A- A+

presidência Flávio sobre Eduardo no Itamaraty: Não estou pensando em ministro ainda; ele é uma referência Flávio relatou que já conversou com o irmão sobre os impactos de uma eventual candidatura majoritária ou função no Executivo

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que não discute, neste momento, a formação de um eventual ministério, ao comentar a possibilidade de o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro assumir o Itamaraty em um futuro governo. "Não estou pensando em ministro ainda, é uma das referências que tenho", disse. Eduardo vive nos Estados Unidos atualmente.

Flávio relatou que já conversou com o irmão sobre os impactos de uma eventual candidatura majoritária ou função no Executivo. Segundo ele, questionou Eduardo sobre como justificaria ausências no mandato parlamentar caso fosse eleito para outro cargo. Ainda assim, ressaltou que o deputado "terá peso gigante" na eleição em São Paulo e lembrou que ele está elegível. "É óbvio que ele quer", afirmou, ao reconhecer que Eduardo poderia disputar um cargo em 2026.

O senador também reafirmou a intenção de anunciar, antes da eleição, o nome que comandaria a área econômica em um eventual governo, como forma de sinalizar compromisso com sua agenda.

Sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Flávio disse que ela estará "sempre alinhada" com o que o ex-presidente Jair Bolsonaro decidir. Na última segunda-feira, 24, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a cisão na família aconteceu porque Michelle não foi consultada sobre a escolha de Flávio como candidato previamente.

Ao comentar a reunião prevista com deputados do PL, o senador negou que se trate de um "puxão de orelha" e afirmou que a conversa será voltada à organização das estratégias nos Estados

Flávio avaliou ainda que, nas articulações regionais, o partido adotará critérios distintos. Em alguns Estados, segundo ele, deve prevalecer uma linha mais ideológica; em outros, a lógica partidária e pragmática deverá orientar as alianças.

