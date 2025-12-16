Flávio sobre equipe econômica: Será da mesma escola, fazer o que deu certo no governo Bolsonaro

A- A+

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 16, que tem conversado com o ex-ministro Paulo Guedes, mas que não há definição sobre quem comandará sua equipe econômica.

Segundo Flávio, porém, a pessoa escolhida terá a mesma escola de Guedes, com defesa do livre mercado.

"Falo com o professor Paulo Guedes sempre que tenho alguma dúvida na parte da economia ... É certamente uma pessoa que estará disponível. O que tenho dito, enquanto não tenho pacote pronto para falar publicamente dos pilares do que pretendo fazer, mas sem dúvida é dar continuidade ao que o ministro Paulo Guedes vinha fazendo", declarou em entrevista ao canal do YouTube da Revista Oeste.



O senador reafirmou que buscará continuar as políticas econômicas adotadas no governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Quando for anunciar alguém, a pessoa que vai dar esse norte para nossa economia, quando do momento oportuno, vai ser alguém que tenha a mesma escola, que pense igual, que tenha as mesmas características de buscar o livre mercado, de fazer o que deu certo no governo Bolsonaro", falou.



Bolsa Família

Flávio disse que o caminho para o Bolsa Família, programa criado pelo governo do PT, é manter por um tempo os benefícios para aqueles que conseguirem emprego.

"No governo Bolsonaro, a pessoa que estava no Bolsa Família e conseguia emprego com carteira assinada continuava ganhando R$ 200 por até dois anos, até o cara se estabilizar no emprego. O presidente Bolsonaro premiava .. Esse é o caminho", declarou.

