ESCOLA DE GUEDES

Flávio sobre equipe econômica: Será da mesma escola, fazer o que deu certo no governo Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro reafirmou que buscará continuar as políticas econômicas adotadas no governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro tem conversado com Paulo Guedes, ministro da Economia do governo de Jair BolsonaroFlávio Bolsonaro tem conversado com Paulo Guedes, ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sa/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 16, que tem conversado com o ex-ministro Paulo Guedes, mas que não há definição sobre quem comandará sua equipe econômica.

Segundo Flávio, porém, a pessoa escolhida terá a mesma escola de Guedes, com defesa do livre mercado.

"Falo com o professor Paulo Guedes sempre que tenho alguma dúvida na parte da economia ... É certamente uma pessoa que estará disponível. O que tenho dito, enquanto não tenho pacote pronto para falar publicamente dos pilares do que pretendo fazer, mas sem dúvida é dar continuidade ao que o ministro Paulo Guedes vinha fazendo", declarou em entrevista ao canal do YouTube da Revista Oeste.
 

O senador reafirmou que buscará continuar as políticas econômicas adotadas no governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Quando for anunciar alguém, a pessoa que vai dar esse norte para nossa economia, quando do momento oportuno, vai ser alguém que tenha a mesma escola, que pense igual, que tenha as mesmas características de buscar o livre mercado, de fazer o que deu certo no governo Bolsonaro", falou.

Bolsa Família
Flávio disse que o caminho para o Bolsa Família, programa criado pelo governo do PT, é manter por um tempo os benefícios para aqueles que conseguirem emprego.

"No governo Bolsonaro, a pessoa que estava no Bolsa Família e conseguia emprego com carteira assinada continuava ganhando R$ 200 por até dois anos, até o cara se estabilizar no emprego. O presidente Bolsonaro premiava .. Esse é o caminho", declarou.

 

