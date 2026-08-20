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ELEIÇÕES 2026 Flávio, sobre Pablo Marçal concorrer à Presidência: 'é um cara do bem' Senador e candidato pelo PL afirma que a disputa eleitoral deve ser tratada como um enfrentamento ao PT e que Marçal não deve ser visto como um rival

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, elogiou nesta quinta-feira (20), o empresário Pablo Marçal (PRTB), que lançou candidatura ao Planalto pouco antes do encerramento do prazo, e disse que "todo mundo que se unir a favor do Brasil" deve ser acolhido pelo seu campo político.

Ele falou em coletiva de imprensa durante agenda no Mercado Municipal de São Miguel, na zona leste da capital paulista.

Flávio afirmou que Marçal é "um cara do bem", "preparado" e "bem intencionado". Segundo ele, a disputa eleitoral deve ser tratada como um enfrentamento ao PT e não como uma rivalidade personalista.

"Ou o Brasil vence ou o PT acaba com o Brasil", declarou, ao listar aliados como o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa André do Prado (PL), o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o próprio Marçal

No mesmo evento, o candidato acusou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "perseguir o povo de São Paulo" e afirmou que pretende ajudar Tarcísio e Nunes.

Ele também disse que pretende enfrentar o endividamento com redução de despesas para abrir espaço a juros menores.

O governador Tarcísio não participou do ato no mercado. Integrantes da comitiva afirmaram que ele estava na sabatina CBN/Valor/O Globo e que, após o compromisso, poderia se juntar ao grupo ainda nesta quinta-feira, em agendas previstas na Vila Formosa ou na Mooca, bairros da zona leste da capital paulista.

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