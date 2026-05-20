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BRASIL Flávio tenta conter desgaste de revelações sobre relação com Vorcaro Pré-candidato do PL tem agenda em São Paulo entre hoje e amanhã

Depois de passar os últimos dias tentando conter os danos políticos provocados pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarca novamente em São Paulo nesta quarta-feira para uma agenda desenhada para falar diretamente com dois dos setores que mais vinham acompanhando sua pré-candidatura presidencial: o mercado financeiro e empresários ligados ao turismo e serviços.

Ao longo do dia, Flávio participa de um almoço reservado com gestores, banqueiros e executivos ligados à Faria Lima. À noite, o senador se reúne com empresários dos setores de hotelaria, aviação, resorts, eventos e operadores de turismo, num jantar organizado por interlocutores empresariais próximos ao PL.

A nova rodada de encontros ocorre um dia depois de o próprio senador admitir, durante reunião fechada com parlamentares do PL em Brasília, que se encontrou pessoalmente com Vorcaro no fim do ano passado para tratar do encerramento do projeto audiovisual ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo relatos de deputados presentes na conversa, Flávio afirmou que o encontro ocorreu enquanto o banqueiro já estava em prisão domiciliar e que a reunião tinha como objetivo “virar a página” do tema. A revelação ampliou o desconforto dentro do partido porque aliados vinham sustentando até então que a relação entre os dois teria sido distante e restrita às mensagens reveladas pelo Intercept Brasil na semana passada.





O episódio agravou o ambiente das agendas desta quarta-feira. Interlocutores do senador já admitem um clima mais cauteloso entre empresários e executivos convidados para os encontros em São Paulo, diante do receio de novos vazamentos envolvendo a relação entre Flávio e Vorcaro.

Integrantes do entorno bolsonarista trabalham, inclusive, com a possibilidade de esvaziamento parcial dos eventos. Segundo relatos feitos reservadamente à campanha, alguns executivos passaram a evitar associação pública com o pré-candidato neste momento da crise.

Mesmo assim, auxiliares de Flávio afirmam que a orientação é ampliar agendas públicas, encontros empresariais e viagens nas próximas semanas para evitar qualquer leitura de retração política após a primeira grande turbulência da corrida presidencial.

Nos encontros desta quarta-feira, o senador deve insistir num discurso voltado à previsibilidade econômica, responsabilidade fiscal e aproximação com o setor privado — estratégia que vinha sendo trabalhada nos últimos meses em reuniões reservadas com investidores e empresários paulistas.

O almoço na Faria Lima deve reunir executivos de bancos, gestoras, assets e fundos de investimento, além de empresários ligados ao mercado de capitais. Parte dos interlocutores que acompanham a organização da agenda afirma que o objetivo é evitar qualquer percepção de isolamento político após a crise com o fundador do Banco Master.

Já o jantar da noite mira um grupo empresarial diferente daquele tradicionalmente associado à Faria Lima. Segundo aliados, a aposta da campanha é ampliar pontes com empresários dos setores de turismo, hotelaria, aviação, resorts, eventos e serviços — áreas consideradas altamente sensíveis ao ambiente econômico, ao crédito e ao nível de consumo da população.

O entorno do senador avalia que esses segmentos tendem a demonstrar preocupação maior com estabilidade econômica e previsibilidade política do que com pautas ideológicas, o que ajudaria Flávio a reforçar uma imagem menos associada ao núcleo mais radical do bolsonarismo.

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