Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Flávio tenta emplacar discurso de mandato único enquanto inicia rodada de conversas com partidos

Senador apresentou PEC pelo fim da reeleição nesta quarta-feira (25)

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidenteFlávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente - Foto: Ton Molina / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu nesta quarta-feira que, caso ganhe a Presidência da República em 2026, cumpriria apenas um mandato. A sinalização foi feita durante coletiva após reunião com a bancada do PL.

O movimento ocorre como parte da estratégia para ampliar o diálogo com legendas de centro e direita e reduzir resistências à sua eventual candidatura.

Após o encontro, Flávio afirmou ter apresentado uma proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da reeleição para cargos do Executivo. O texto ainda está em fase de coleta de assinaturas para que possa ser protocolado formalmente no Senado.

Leia também

• Delegado Rossine, de Pesqueira, declara apoio político a Romerinho Jatobá e Felipe Carreras

• Receita Federal pede custódia de joias dadas a Bolsonaro para começar processo de perda de bens

• Condenação é recado para quem debochou de Marielle, diz Anielle

— Vim pedir ajuda para todo mundo levar as nossas bandeiras. Apresentei uma PEC para confirmar aquilo que eu já tinha dito: o presidente da República só deve ser presidente por um mandato — declarou.

Pela proposta apresentada por Flávio, o presidente da República passaria a ficar inelegível para o mesmo cargo no mandato subsequente, restabelecendo o modelo anterior à emenda constitucional de 1997, que instituiu a reeleição no país. Na justificativa, o senador argumenta que o atual sistema cria um “estado permanente de eleição”, incentivando governantes a subordinarem decisões administrativas à lógica eleitoral e enfraquecendo o princípio da alternância de poder.

A defesa do mandato único passou a ser usada por aliados como argumento político nas conversas iniciais com outras siglas, num momento em que o PL busca ampliar alianças além do núcleo bolsonarista mais fiel.

O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, indicou que Flávio iniciará agora uma rodada mais ampla de negociações partidárias. Segundo ele, o senador já manteve conversas com PP e União Brasil, mas ainda precisa avançar sobre outras legendas.

— Ele vai ter que conversar com todos. Já falou com PP e União, mas precisamos trazer mais gente, gente de centro para a direita — afirmou Valdemar, citando ainda a necessidade de diálogo com Republicanos.

A declaração ocorreu após uma sequência de reuniões internas do partido, incluindo um encontro reservado com lideranças do PL em Santa Catarina para definir o cenário eleitoral no estado em 2026.

Participaram da reunião o governador Jorginho Mello (PL), a deputada federal Carol De Toni (PL-SC), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o próprio Valdemar. Ao final do encontro, o grupo anunciou a definição das duas pré-candidaturas bolsonaristas ao Senado no estado: Carol De Toni e Carlos Bolsonaro.

— Com várias lideranças, incluindo a Michelle, tomamos a decisão em Santa Catarina. Carol De Toni e Carlos Bolsonaro serão candidatos ao Senado — afirmou Flávio.

A definição encerra semanas de tensão interna no PL catarinense. Inicialmente, o grupo político de Jorginho defendia a manutenção da candidatura à reeleição do senador Esperidião Amin (PP), dentro do acordo local com a federação União Brasil-PP, que condicionava apoio ao governo estadual à preservação da vaga.

O cenário mudou após pressão direta do núcleo bolsonarista e da própria Carol De Toni, que chegou a ameaçar deixar o partido diante da indefinição sobre sua candidatura. A deputada buscava uma manifestação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a disputa.

Segundo aliados, Bolsonaro confirmou, ainda preso na Papuda, que De Toni era sua candidata ao Senado em Santa Catarina, decisão que consolidou a mudança de rumo do PL no estado e abriu espaço para a inclusão de Carlos Bolsonaro na chapa.

O governador Jorginho Mello afirmou que a composição está definida e que o próximo passo será ampliar alianças.

— A chapa está montada. Agora vamos fazer composição com outros partidos — disse.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter