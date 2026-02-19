Qui, 19 de Fevereiro

Eleições 2026

Flávio viaja de novo aos EUA, em sua 3ª agenda fora do país desde que entrou na disputa ao Planalto

Senador mantém agenda externa após tour pela Europa e Oriente Médio enquanto partido aguarda definições sobre disputas regionais

Flávio Bolsonaro - A nova viagem acontece dias após o senador concluir um giro internacional que incluiu passagens por Israel, países do Oriente Médio e pela França.

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarcou novamente para os Estados Unidos em viagem cuja programação não foi divulgada por sua assessoria.

A ida ao exterior ocorre após o parlamentar passar o feriado de carnaval no Brasil e marca sua terceira agenda internacional desde que passou a se colocar como opção do bolsonarismo para a eleição presidencial de 2026.

A nova viagem acontece dias após o senador concluir um giro internacional que incluiu passagens por Israel, países do Oriente Médio e pela França.

Durante o roteiro, Flávio participou de conferência em Jerusalém, reuniu-se com autoridades do Bahrein e se encontrou com representantes da direita europeia, além de conceder entrevistas nas quais fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Judiciário brasileiro.

Aliados interpretaram o movimento como tentativa de apresentar o senador como interlocutor do conservadorismo brasileiro no cenário internacional. Já no início de janeiro, esteve nos Estados Unidos com seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Dentro do PL, interlocutores avaliam que o parlamentar tem buscado equilibrar a projeção externa da pré-candidatura com uma atuação mais controlada no debate político interno.

O desempenho recente em pesquisas de intenção de voto reforçou, entre aliados, a leitura de que uma exposição pública mais limitada no país pode favorecer sua consolidação eleitoral.

A frequência das viagens, contudo, passou a gerar cobranças dentro do partido. Dirigentes relatam demora na definição de palanques estaduais e na mediação de disputas regionais, decisões que seguem dependendo da interlocução entre Flávio e o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília.

Nesta quarta-feira, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) esteve com Bolsonaro para tratar de sua pré-candidatura ao Senado no Rio de Janeiro e aguarda o retorno de Flávio ao país para o avanço das negociações. Integrantes do PL afirmam que postulantes bolsonaristas nos estados tentam vincular suas campanhas à imagem do senador, aumentando a pressão por maior presença do pré-candidato nas articulações internas.

Até o momento, não há informações públicas sobre compromissos oficiais da agenda de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Em sua ida anterior aos Estados Unidos, tentou uma agenda com o secretário de Estado, Marco Rubio, mas não obeteve sucesso. Interlocutores apontam que novas tratativas neste sentido podem ocorrer nos próximos dias.

