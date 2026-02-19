A- A+

Eleições 2026 Flávio viaja de novo aos EUA, em sua 3ª agenda fora do país desde que entrou na disputa ao Planalto Senador mantém agenda externa após tour pela Europa e Oriente Médio enquanto partido aguarda definições sobre disputas regionais

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarcou novamente para os Estados Unidos em viagem cuja programação não foi divulgada por sua assessoria.

A ida ao exterior ocorre após o parlamentar passar o feriado de carnaval no Brasil e marca sua terceira agenda internacional desde que passou a se colocar como opção do bolsonarismo para a eleição presidencial de 2026.

A nova viagem acontece dias após o senador concluir um giro internacional que incluiu passagens por Israel, países do Oriente Médio e pela França.

Durante o roteiro, Flávio participou de conferência em Jerusalém, reuniu-se com autoridades do Bahrein e se encontrou com representantes da direita europeia, além de conceder entrevistas nas quais fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Judiciário brasileiro.

Aliados interpretaram o movimento como tentativa de apresentar o senador como interlocutor do conservadorismo brasileiro no cenário internacional. Já no início de janeiro, esteve nos Estados Unidos com seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Dentro do PL, interlocutores avaliam que o parlamentar tem buscado equilibrar a projeção externa da pré-candidatura com uma atuação mais controlada no debate político interno.

O desempenho recente em pesquisas de intenção de voto reforçou, entre aliados, a leitura de que uma exposição pública mais limitada no país pode favorecer sua consolidação eleitoral.

A frequência das viagens, contudo, passou a gerar cobranças dentro do partido. Dirigentes relatam demora na definição de palanques estaduais e na mediação de disputas regionais, decisões que seguem dependendo da interlocução entre Flávio e o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília.

Nesta quarta-feira, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) esteve com Bolsonaro para tratar de sua pré-candidatura ao Senado no Rio de Janeiro e aguarda o retorno de Flávio ao país para o avanço das negociações. Integrantes do PL afirmam que postulantes bolsonaristas nos estados tentam vincular suas campanhas à imagem do senador, aumentando a pressão por maior presença do pré-candidato nas articulações internas.

Até o momento, não há informações públicas sobre compromissos oficiais da agenda de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Em sua ida anterior aos Estados Unidos, tentou uma agenda com o secretário de Estado, Marco Rubio, mas não obeteve sucesso. Interlocutores apontam que novas tratativas neste sentido podem ocorrer nos próximos dias.

Veja também