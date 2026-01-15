A- A+

ELEIÇÕES 2026 "Minha candidatura não tem volta", diz Flávio Bolsonaro após visitar o pai na prisão Senador afirma que não fará cobranças e que apoio 'efusivo' ainda virá

O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (15), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sua candidatura à Presidência "não tem volta".

A declaração ocorre após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ter publicado um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também de uma publicação em que a mulher de Tarcísio afirmou que o Brasil precisava de um CEO.

"As pesquisas mostram um crescimento rápido e consolidado e não vai ter outra possibilidade de candidatura. A minha candidatura não tem volta. Tenho certeza que em algum momento todos estarão mais efusivamente na campanha. Não vou ficar cobrando ninguém. Estou fazendo minha parte, que é pregar união. Não falei com Michelle nos últimos dois dias. Sigo pela união, não sou burro para cair nessa pegadinha", disse Flávio.

Flávio tenta se firmar como pré-candidato e tem defendido, no entorno, que a direita não se divida antes de uma definição sobre o nome que ocupará o espaço eleitoral do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na PF.

No PL, a leitura é que o senador busca combinar duas frentes: manter Jair Bolsonaro como referência simbólica central do movimento e, ao mesmo tempo, ampliar sua própria circulação para sustentar um projeto nacional.

A movimentação acontece em meio a um estranhamento recente dentro da família, após uma postagem da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com vídeo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas redes. A publicação foi interpretada por uma ala bolsonarista como gesto que alimenta especulações sobre Tarcísio para 2026 e, nos bastidores, gerou incômodo no entorno de Flávio, que trabalha para se consolidar como herdeiro político natural do pai.

O ruído aumentou mais ainda nesta terça-feira com o episódio envolvendo a primeira-dama paulista Cristiane Freitas, mulher de Tarcísio, que comentou numa postagem do governador que “o Brasil precisa de um novo CEO”, em referência ao marido — comentário curtido por Michelle e recebido por bolsonaristas como sinalização eleitoral. A reação foi forte em setores ligados ao ex-presidente, mas a ex-primeira-dam entrou em campo para defender Cristiane, argumentando que o comentário não significaria uma indicação de Tarcísio como candidato e que a preferência do grupo seguiria sendo por Jair Bolsonaro.

Pesquisa Quaest

O levantamento da Quaest mostrou que o presidente Lula segue na liderança em todos os cenários, mas com um avanço de Flávio, que marca entre 23% e 32% das intenções de voto no primeiro turno.

"Eu acho que o resultado não reflete bem a realidade. Não existe aquela distância até o Lula no nosso acompanhamento, mas isso pouco importa. Vou continuar defendendo as bandeiras do caminho da prosperidade", completou Flávio.

Veja também