A- A+

Eleições 2026 Flávio volta a citar possibilidade de ter vice mulher após desgaste com Michelle Declaração ocorre três dias após vídeos da ex-primeira-dama e reforça estratégia da campanha de ampliar protagonismo feminino na pré-candidatura

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a defender neste sábado a escolha de uma mulher para compor sua chapa presidencial. Durante evento do lançamento da pré-candidatura do senador Wilder Morais (PL) ao governo de Goiás, o pré-candidato elogiou a vice da chapa, Ana Paula Rezende, filha do ex-governador Iris Rezende, e afirmou que espera encontrar um nome com perfil semelhante para disputar a Presidência ao seu lado.

— Eu peço a Deus, Ana, que eu tenha uma vice tão qualificada como você. Que esteja tão disposta a construir o futuro do Brasil como você está com Goiás — disse, durante o encontro em Goiânia, nesta manhã.

A declaração ocorre três dias após a divulgação dos vídeos em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou ter sido desrespeitada e humilhada por Flávio durante uma discussão sobre decisões partidárias. No vídeo, Michelle afirmou que o senador disse que ela deveria ficar fora das decisões do PL porque "não entendia nada de política", episódio que aprofundou o desgaste entre os dois e mobilizou aliados para tentar conter os efeitos da crise sobre a pré-campanha.

A escolha de uma mulher para a vice já vinha sendo discutida antes da crise, mas ganhou novo peso político nos últimos dias. Integrantes da campanha avaliam que a composição da chapa pode ajudar a reduzir a resistência de Flávio junto ao eleitorado feminino, onde o senador registra seus piores índices, além de reforçar a interlocução com lideranças evangélicas e ampliar a presença de mulheres na campanha.

Como mostrou o Globo, a campanha marcou para a próxima quarta-feira uma reunião em Brasília para discutir um programa voltado exclusivamente às mulheres. O encontro reunirá lideranças femininas da direita para apresentar propostas, sugerir mudanças e definir uma estratégia conjunta de divulgação. Entre as convidadas estão a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e as deputadas federais Bia Kicis (PL-DF) e Simone Marquetto (PP-SP).

Além de participarem da discussão do programa, Bia Kicis, Simone Marquetto e Tereza Cristina aparecem entre os nomes lembrados por aliados para ocupar a vice. Cada uma representa um perfil diferente dentro da coalizão que Flávio tenta montar. Bia é identificada com a ala mais ideológica do bolsonarismo e mantém proximidade com Michelle, o que poderia funcionar como um aceno à madrasta. Simone é vista como um nome capaz de ampliar o diálogo com a federação formada por PP e União Brasil. Já Tereza Cristin reúne forte trânsito junto ao agronegócio e ao setor produtivo, além de ter sido ministra no governo Jair Bolsonaro.

Veja também