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BRASIL Flávio volta a defender CPMI do Master para que Vorcaro explique relação com ele, Lula e Moraes Senador afirmou durante sessão conjunta do Congresso que não tem "nada a esconder"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a defender nesta quinta-feira a criação de uma CPMI para investigar o Banco Master e afirmou que quer ver o banqueiro Daniel Vorcaro “sentado” na comissão para explicar sua relação com autoridades dos Três Poderes.



A fala ocorre em meio à crise política enfrentada pelo presidenciável após a divulgação de áudios e mensagens sobre negociações para financiamento do filme “Dark Horse”, longa sobre a campanha de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração do senador foi durante a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para tratar de vetos do presidente Lula (PT) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

— Eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima (ex-sócio do Master) sentados naquela CPMI falando qual é a realção que eles tinham com Flávio Bolsonaro, com Lula e com Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer, não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira.

A pressão pela instalação de uma comissão investigativa no Congresso vem sendo a estratégia de Flávio depois das revelações de sua relação com o banqueiro e dono do Banco Master pelo site Intercept Brasil.





Segundo Flávio, a CPMI seria a única forma de “separar bandido de inocente” diante das suspeitas envolvendo o banco e das revelações que atingiram políticos de diferentes correntes ideológicas.

— É mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. Quero o Daniel Vorcaro sentado lá para explicar qual era a relação dele com ministros, parlamentares, integrantes do Judiciário e quem mais tiver relação com ele — afirmou o senador recentemente.

Na tribuna do Congresso e cercado por aliados, o senador passou a relembrar escândalos de corrupção envolvendo o PT, como o mensalão, e disse que o partido teria medo da abertura da CPMI.

— Este é o lado da corrupção. Do outro lado está o filme de Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época tivesse nada que pudesse desabonar sua conduta.

Aliados do governo, contudo, tem buscado emplacar, até mesmo antes da divulgação da relação entre Flávio e Vorcaro, a alcunha de "BolsoMaster" no escândalo, na tentativa de atrelar a polêmica ao entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a mesma sessão do Congresso, o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), também defendeu a abertura de uma investigação no Congresso para apurar as irregularidades envolvendo o banco Master e disse que o pedido tem apoio da bancada.

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