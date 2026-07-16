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Política Flávio volta a defender mulher como vice e cita Daniella Marques entre outras opções O senador faz a transmissão ao lado da economista Daniella Marques

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, voltou a defender que uma mulher seja escolhida como vice em sua chapa e citou os nomes da ex-presidente da Caixa, Daniella Marques (Republicanos), e os das deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-SP). A declaração foi dada durante live para lançamento do programa Brasil por Elas, voltado ao público feminino.

Como mostrou o Estadão, o plano coordenado por Daniella Marques inclui a criação de um aplicativo com oportunidades de empregos para mulheres; vouchers para mulheres de baixa renda inscreverem seus filhos em creches privadas caso haja falta de vagas públicas; microcrédito para fomentar o empreendedorismo feminino; e a castração química de estupradores. Um trio feminino formado por Daniella, Simone Marquetto e a mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, deve percorrer o Brasil para apresentar as propostas.

"Eu já falei várias vezes: a minha preferência é que (a vice) seja uma mulher. Estão falando muito o nome da Dani (Daniella Marques, que estava ao lado). Então é importante vocês conhecerem, olhando para a frente. Tem uma outra que está atrás da câmera, que vocês não estão vendo, que é Simone Marchetto, que ajudou a gente também a construir esse programa 'Brasil por Elas'. O nome dela foi falado pra caramba", disse Flávio, citando também Clarissa Tércio na sequência.

Nos três casos, porém, a escolha depende de articulações partidárias, já que nem a federação formada pelo PP e pelo União Brasil, nem o Republicanos fecharam posição por apoio a Flávio Bolsonaro. As discussões, se não avançarem, devem levar à neutralidade das legendas.

Na mesma live, Flávio culpou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo novo tarifaço aplicado pelo governo Donald Trump.

"A gente aqui tentou de todas as formas que essa tarifação chegasse ao Brasil. O Lula fez força para isso, cavou o pênalti, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro", disse Flávio.

Segundo o senador, as exportações brasileiras também são alvos de sanções por outros parceiros comerciais, como a China e a União Europeia.

"Estados Unidos, China, União Europeia, os principais parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil está tendo este tipo de relação com eles. Ou seja, muito pior para a nação brasileira, por causa dessa incompetência", criticou.

Flávio ainda criticou Lula por não utilizar o celular.

"Uma das coisas que nos incentiva a colocar o nome à disposição do País como uma alternativa, resgatar a nossa nação, é porque a gente tem um governo que é completamente analógico, um governo que tem um presidente que não usa telefone celular. Isso é até estranho hoje em dia. Uma pessoa que não usa celular, que não está conectada com o mundo, alguém que não entende das inovações, não entende de como é uma ferramenta importante na vida de tanta gente", afirmou o parlamentar durante uma live em seu canal no YouTube para apresentar o "Plano Brasil por Elas", focado em políticas públicas para mulheres.

Flávio afirmou também que Lula "acha que inteligência artificial (IA) só serve para manipular vídeos e fotos".

O senador faz a transmissão ao lado da economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, coordenadora das propostas econômicas da pré-campanha do senador e cotada para vice na chapa. Segundo ela, falas do petista contra o uso excessivo de celulares serviram de "inspiração" para o plano.

De acordo com Flávio, um dos objetivos do"Brasil por Elas" é garantir acesso à internet para, no mínimo, 70 milhões de mulheres. O pré-candidato disse, inclusive, já ter conversado com operadoras de telefonia móvel para fornecer até o aparelho celular.

Flávio chama de 'absurda' decisão de Moraes que o proibiu de visitar o pai

O senador Flávio Bolsonaro classificou como "absurda" a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de impedi-lo de se comunicar com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por 90 dias.

A determinação foi dada após Flávio divulgar uma carta do pai nas redes sociais, em que o ex-chefe do Executivo apoia sua pré-candidatura ao Planalto após a crise entre o parlamentar e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

"Eu estou com muita saudade já dele. Todo mundo acompanhou mais essa decisão absurda de impedir um filho de se comunicar com um pai por 90 dias, coincidentemente até depois do primeiro turno [das eleições]. Mas vamos trabalhar para que isso mude", disse o parlamentar.

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