Flávio: Vou olhar para frente, vou resgatar instituições, vou proteger o STF; STF não é Moraes

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou nesta sexta-feira, 11, a mencionar a crise do Supremo Tribunal Federal (STF) e a criticar o ministro Alexandre de Moraes. Segundo Flávio, a Corte precisa ser protegida de pessoas como Moraes.



"Vou ser o presidente da República que vai olhar para frente. Vou resgatar as instituições, vou proteger o STF de pessoas como Alexandre de Moraes. A laranja podre não pode contaminar toda aquela corte. Vamos resgatar a credibilidade do Poder Judiciário, porque o STF não é Alexandre de Moraes", declarou, durante comício de campanha do PL em Manaus (AM).



A declaração faz parte de uma série de críticas que Flávio tem feito ao Tribunal, principalmente direcionadas a Moraes e ao também ministro Flávio Dino.

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Na quinta, 10, Flávio publicou um vídeo em que acusa Dino de "dar um golpe" em adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dino retirou o sigilo da decisão proferida que autorizou a operação da Polícia Federal (PF) no âmbito de ação que investiga o repasse de emendas parlamentares para empresas ligadas ao filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



"A terceira facada chegou. Falei ontem [quinta-feira], assim que cheguei a uma agenda lá em Minas Gerais, que eles iam tentar o golpe. Eles fizeram", declarou Flávio na peça. Em seguida, o vídeo mostra Flávio em meio a apoiadores em Juiz de Fora (MG), falando: "Vão dar um golpe. Vão dar. E é pelo Flávio Dino". Na quinta, 10, Flávio publicou um vídeo em que acusa Dino de "dar um golpe" em adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dino retirou o sigilo da decisão proferida que autorizou a operação da Polícia Federal (PF) no âmbito de ação que investiga o repasse de emendas parlamentares para empresas ligadas ao filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)."A terceira facada chegou. Falei ontem [quinta-feira], assim que cheguei a uma agenda lá em Minas Gerais, que eles iam tentar o golpe. Eles fizeram", declarou Flávio na peça. Em seguida, o vídeo mostra Flávio em meio a apoiadores em Juiz de Fora (MG), falando: "Vão dar um golpe. Vão dar. E é pelo Flávio Dino".

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