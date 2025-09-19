A- A+

Saúde Flordelis é internada com suspeita de AVC em Bangu Defesa tenta transferência para hospital com mais recursos

A ex-deputada federal Flordelis (PSD) foi internada na quinta-feira (18) no Hospital Penitenciário Doutor Hamilton Agostinho, no Complexo de Bangu. De acordo com a advogada de defesa, Janira Rocha, ela apresentou sintomas iniciais de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A advogada detalha que Flordelis teve desmaios, vômitos, fala enrolada e travamento da língua. Diante do quadro, a ex-deputada foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da própria penitenciária, onde foi estabilizada e, em seguida, retornou para sua cela.

Janira Rocha, no entanto, criticou a decisão. Segundo ela, a unidade hospitalar não possui os recursos necessários para um tratamento adequado. "Os próprios médicos que a atenderam declaram que a UPA não tem recursos suficientes para tirá-la do estado em que ela está", disse a advogada.

Transferência

O objetivo da defesa é garantir a transferência de Flordelis para uma unidade hospitalar com mais recursos. Para isso, a equipe jurídica irá atuar junto ao juiz da Vara de Execuções Penais (VEP) para tentar a transferência imediata para um local que possa prestar o atendimento adequado.

"É bom deixar claro que Flordelis é uma presa, ela foi condenada, mas em primeira instância. Não existe trânsito em julgado, ela ainda tem recursos que estão sendo manejados e não achamos justo que ela viva essa situação", concluiu a advogada Janira Rocha.

