caso marielle 'Florescerão os justos': Flávio Dino faz citação bíblica após prisão de suspeitos Declaração do atual ministro do STF foi feita em suas redes sociais

Atualmente no Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Justiça Flávio Dino fez uma publicação nas redes sociais, minutos após a Polícia Federal divulgar a deflagração da Operação Murder Inc., que prendeu os suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco em 2018. A postagem, que não faz menção direta ao caso, faz uma citação bíblica do Livro dos Salmos.

"Domingo de Ramos, domingo de celebração da Fé e da Justiça. Livro dos Salmos: 'Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados. Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do Líbano'", escreveu o ministro do STF no X, antigo Twitter.

